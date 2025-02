બાંગ્લાદેશમાં ફરી હિંસા, બંગબંધુના ઘરને આગચંપી કરાઈ

ઢાકા: બાંગ્લાદેશમાં ફરી હિંસાનો દોર ફરી શરૂ થઇ ગયો છે. અવામી લીગ દ્વારા દેશવ્યાપી દેખાવોની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. જેના પહેલા જ ઢાકા સહિત અનેક શહેરોમાં હિંસા શરૂ થઇ ચૂકી છે. દેખાવકારોએ ઢાકાના ધાનમંડી વિસ્તારમાં સ્થિત બંગબંધુ તરીકે ઓળખાતા શેખ મુજીબુર્ર રહેમાનના ઘરે હુમલો કર્યો હતો અને ઘરને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી.

