VIDEO: કોઈ દેવું કરીને તો, કોઈ ફ્લેટ વેચીને પહોંચ્યું હતું અમેરિકા…

અમદાવાદ: અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઘૂસેલા 33 ગુજરાતીઓ સહિત 104 ભારતીયોને ડિપોર્ટ કરાતા 5 તારીખે અમેરિકન એરફોર્સના વિમાનમાં અમૃતસર લાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યાંથી 33 ગુજરાતીઓ ગુરૂવારે વહેલી સવારે વિમાન માર્ગે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા હતા. ડિપોર્ટ થયેલા ગુજરાતીઓમાં 28 લોકો ઉત્તર ગુજરાતના છે. જ્યારે 4 લોકો મધ્ય ગુજરાતના અને એક દક્ષિણ ગુજરાતનો છે. ત્યારે પોલીસ દ્વારા તેમના વાહનમાં જ આ લોકોને તેમના વતન લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર આવેલા 33 ગુજરાતીઓની અહીં પૂછપરછ કરવામાં આવી ન હતી. પરંતુ, તેઓના વતનમાં લઈ ગયા બાદ જે તે જિલ્લાની એલ.સી.બી. કચેરીઓ દ્વારા તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવશે.

પરિવારને યુરોપ ટ્રિપ વિશે જણાવીને દીકરી અમેરિકા પહોંચી

મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર તાલુકાના ડાભલા ગામમાં રહેતા કનુભાઈની પુત્રી નિકિતા પણ પરત ફરી છે. આ અંગે યુવતીના પિતા કનુભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે તેમની પુત્રી વિજાપુરના બે મિત્રો સાથે યુરોપ ગઈ હતી. પરંતુ તેણે પરિવારને જણાવ્યું ન હતું કે તે અમેરિકા ગઈ છે. નિકિતાના અમેરિકાથી પરત ફરવાના સમાચારથી પરિવાર નારાજ છે.

VIDEO | Gujarat: Indians deported from the US arrive at Ahmedabad airport. A US military aircraft carrying 104 illegal Indian immigrants landed at Amritsar, Punjab, yesterday. Sources said that 33 of the 104 deportees are from Gujarat.#GujaratNews

— Press Trust of India (@PTI_News) February 6, 2025