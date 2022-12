‘મૃત્યુ પહેલા તુનિષાએ શીઝાન સાથે ઉગ્ર દલીલ કરી હતી’, પોલીસ રિમાન્ડ કોપી આવી સામે

મહારાષ્ટ્રના પાલઘર જિલ્લામાં એક ટેલિવિઝન સિરિયલના સેટ પર મૃત હાલતમાં મળી આવેલી અભિનેત્રી તુનિષા શર્માની આત્મહત્યા પહેલા શીઝાન ખાન સાથે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. જેના થોડા સમય બાદ અભિનેત્રીએ પોતાનું જીવન સમાપ્ત કરી લીધું હતું. પોલીસે શુક્રવારે કોર્ટમાં રજૂ કરેલી રિમાન્ડ કોપીમાં આ બાબત સામે આવી છે. ખાન (27)ની રવિવારના રોજ જિલ્લાની વાલિવ પોલીસે શર્માની આત્મહત્યા માટે કથિત રીતે ઉશ્કેરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી હતી. ટીવી શો ‘અલી બાબાઃ દાસ્તાન-એ-કાબુલ’માં કામ કરનાર તુનિષા (21) શનિવારે વસઈ નજીક તેના શોના સેટ પર લટકતી હાલતમાં મળી આવી હતી.

શીઝાન સામેની પોલીસ રિમાન્ડ કોપી મુજબ, ’24 ડિસેમ્બરે આત્મહત્યા કરતા પહેલા તુનીશા શીજાનના મેક-અપ રૂમમાં ગઈ હતી અને તેની સાથે થોડો સમય વાત કરી હતી. આ પછી શીજાન સીન શૂટ કરવા માટે તેના રૂમમાંથી સેટ પર ગયો હતો. તુનિષા પણ સિરિયલના સેટના ગેટ સુધી તેની પાછળ ગઈ અને પછી ત્યાંથી પાછી ફરી અને તેના મેક-અપ રૂમમાં ગઈ. થોડા સમય પછી તુનીષાએ પોતાનો મોબાઈલ પોતાના મેકઅપ રૂમમાં રાખ્યો અને શીજાનના મેકઅપ રૂમમાં ગઈ. આ બધુ સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગયું છે.

Sheezan took her from the room but did not call the Ambulance. This can also be a murder… Sheezan forced her to wear Hijab as well: Vanita Sharma, Tunisha’s mother pic.twitter.com/29fsAzoEAY

— ANI (@ANI) December 30, 2022