ઘટાડા સાથે શેરબજારે 2022 ને અલવિદા કહ્યું!

વર્ષ 2022 ના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે ભારતીય શેરબજાર ઘટાડા સાથે બંધ થયું છે. સવારે કેજી સાથે બજાર ખુલ્લું હતું. પરંતુ બંધ થતાં પહેલાં બજારમાં પ્રોફિટ-બુકિંગ પાછું આવ્યું અને BSE સેન્સેક્સ 293 પોઈન્ટ ઘટીને 61000ની નીચે 60,840 પોઈન્ટ પર બંધ થયો. જ્યારે NSEનો નિફ્ટી 86 પોઈન્ટના ઘટાડા સાથે 18,105 પોઈન્ટ પર બંધ રહ્યો હતો.

Sensex declines 293.14 points to end 2022 at 60,840.74; Nifty dips 85.70 points to 18,105.30

