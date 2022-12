રિષભ પંત કાર અકસ્માત: ‘કપાળ પર બે કટ, કાંડા-પગની ઘૂંટી અને અંગૂઠામાં ગંભીર ઈજા’

રૂરકીમાં શુક્રવારે સવારે રિષભ પંતની કારને અકસ્માત નડ્યો હતો. અકસ્માતમાં તે ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે. રિષભ હાલમાં BCCIની મેડિકલ ટીમની દેખરેખમાં છે. તેમને દેહરાદૂનની મેક્સ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. અગાઉ તેમને રૂડકીની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બીસીસીઆઈએ હવે રિષભ પંતના સ્વાસ્થ્યને લઈને નવીનતમ અપડેટ આપી છે. બોર્ડે એક મીડિયા નિવેદન બહાર પાડ્યું છે.

The BCCI will see to it that Rishabh receives the best possible medical care and gets all the support he needs to come out of this traumatic phase.

BCCIએ ટ્વિટર દ્વારા રિષભના સ્વાસ્થ્યની અપડેટ આપી હતી. બોર્ડે મીડિયા નિવેદનને ટ્વિટ કર્યું છે. બોર્ડે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું, “ભારતીય વિકેટકીપર ઋષભ પંત શુક્રવારે સવારે ઉત્તરાખંડના રૂરકી પાસે કાર અકસ્માતનો ભોગ બન્યો હતો.” તેને સક્ષમ હોસ્પિટલ મલ્ટીસ્પેશિયાલિટી અને ટ્રોમા સેન્ટરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તેની ઈજા પછી તરત જ તેની સારવાર કરવામાં આવી હતી. બોર્ડે કહ્યું, “ઋષભના કપાળ પર બે કટ છે, તેના જમણા ઘૂંટણમાં ઈજા થઈ છે. તેના જમણા કાંડા, પગની ઘૂંટી, પગના અંગૂઠામાં પણ ઈજા થઈ છે.” તેની પીઠ પર ઘસવાની ઈજા છે. રિષભની હાલત સ્થિર છે અને તેને હવે દેહરાદૂનની મેક્સ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. તેની ઇજાઓ કેટલી છે તે જાણવા અને તેની વધુ સારવાર માટે અહીં એમઆરઆઈ સ્કેન કરવામાં આવશે.

My thoughts and prayers are with Rishabh Pant as he fights his way back to recovery. I have spoken to his family and the doctors treating him. Rishabh is stable and undergoing scans. We are closely monitoring his progress and will provide him with all the necessary support.

— Jay Shah (@JayShah) December 30, 2022