ભારતે એજબેસ્ટન ટેસ્ટમાં ઇતિહાસ રચ્યો… ઇંગ્લેન્ડને તેના જ ઘરમાં હરાવ્યું

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે એન્ડરસન-તેંડુલકર ટ્રોફી 2025 ની બીજી મેચ બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન મેદાન પર રમાઈ હતી. આ મેચમાં ભારતીય ટીમે 336 રનથી જીત મેળવી હતી. આ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડને જીતવા માટે 608 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો, જેનો પીછો કરતી વખતે તેની આખી ટીમ પાંચમા દિવસના બીજા સત્રમાં 271 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. આકાશ દીપે ઇંગ્લેન્ડના બીજા દાવમાં 6 વિકેટ લીધી હતી. શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં ભારતની આ પહેલી જીત હતી. શુભમને આ મેચમાં 269 અને 161 રન બનાવ્યા હતા. આ જીત સાથે, ભારતે પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરી લીધી છે. શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 10 જુલાઈથી લોર્ડ્સ ખાતે રમાશે.

વિદેશમાં રનની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટી જીત

જો આપણે જોઈએ તો, ભારતે બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન મેદાન પર પહેલી વાર ટેસ્ટ મેચ જીતી છે. અગાઉ, આ મેદાન પર રમાયેલી 8 ટેસ્ટ મેચમાંથી, ભારતીય ટીમને સાતમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જ્યારે એક મેચ ડ્રો રહી હતી. ભારતીય ટીમે જુલાઈ 1967માં આ મેદાન પર પહેલી ટેસ્ટ રમી હતી, જેમાં તેને 132 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે ભારતે 58 વર્ષના દુકાળનો અંત લાવ્યો છે. વિદેશી ધરતી પર રનની દ્રષ્ટિએ આ ભારતની સૌથી મોટી ટેસ્ટ જીત પણ હતી. અગાઉ 2019માં, ભારતે એન્ટિગુઆ ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 318 રનથી હરાવ્યું હતું.

તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય ટીમે 427/6 ના સ્કોર પર તેની બીજી ઇનિંગ ડિકલેર કરી હતી. મેચમાં, ભારતીય ટીમે તેની પ્રથમ ઇનિંગમાં 587 રન બનાવ્યા હતા અને ઇંગ્લેન્ડે તેની પ્રથમ ઇનિંગમાં 407 રન બનાવ્યા હતા. પ્રથમ ઇનિંગના આધારે, ભારતને 180 રનની મોટી લીડ મળી.

વિશાળ લક્ષ્યનો પીછો કરતા ઇંગ્લેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી અને તેણે 50 રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. જેક ક્રોલી (0) મોહમ્મદ સિરાજ દ્વારા આઉટ થયા. બેન ડકેટ (25) અને જો રૂટ (6) ને આકાશ દીપ દ્વારા રન આઉટ કરવામાં આવ્યા. આ પછી, ઓલી પોપ અને હેરી બ્રુકે ચોથા દિવસે (5 જુલાઈ) ઇંગ્લેન્ડને વધુ નુકસાન થવા દીધું નહીં.

2️⃣6️⃣9️⃣ runs in the 1st Innings

પાંચમા દિવસે જ્યારે વરસાદના વિક્ષેપ પછી મેચ શરૂ થઈ, ત્યારે આકાશ દીપ ટૂંક સમયમાં ભારતને સફળતા અપાવી. આકાશે સેટ બેટ્સમેન ઓલી પોપને બોલ્ડ આઉટ કર્યો, જે 24 રન બનાવી શક્યો. ત્યારબાદ આકાશે હેરી બ્રુક (23 રન) ને આઉટ કરીને ભારતને પાંચમી સફળતા અપાવી. બ્રુકના આઉટ થયા પછી, બેન સ્ટોક્સ અને જેમી સ્મિથે છઠ્ઠી વિકેટ માટે 70 રનની ભાગીદારી કરીને ઇંગ્લેન્ડને સંભાળવાનો પ્રયાસ કર્યો. વોશિંગ્ટન સુંદરે લંચ પહેલા બેન સ્ટોક્સ (33 રન) ને આઉટ કરીને આ ભાગીદારી તોડી.

લંચ પછી પ્રખ્યાત કૃષ્ણાએ ક્રિસ વોક્સ (7) ને આઉટ કર્યો. આકાશ દીપે જેમી સ્મિથને આઉટ કરીને ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ પૂર્ણ કરી. આકાશે પહેલી વાર ટેસ્ટ ઇનિંગમાં 5 વિકેટ લીધી છે. સ્મિથે 99 બોલમાં 88 રન બનાવ્યા, જેમાં 9 ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જોશ ટોંગ (2) નવમી વિકેટ તરીકે આઉટ થયા અને રવિન્દ્ર જાડેજા દ્વારા રન આઉટ થયા. આકાશે બ્રાઇડન કાર્સ (38) ને આઉટ કરીને ભારતને જીત અપાવી. આકાશે મેચમાં કુલ 10 વિકેટ લીધી.

ભારતના બીજા દાવમાં શુભમનના 161 રન

મેચમાં, ભારતીય ટીમે 6 વિકેટ ગુમાવીને 427 રન પર પોતાનો બીજો દાવ જાહેર કર્યો. કેપ્ટન શુભમન ગિલ પણ બીજી ઇનિંગમાં સદી ફટકારવામાં સફળ રહ્યો. શુભમને 162 બોલમાં 161 રન બનાવ્યા, જેમાં 13 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. રવિન્દ્ર જાડેજા 69 રન (118 બોલ, 5 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા) બનાવીને અણનમ રહ્યો. કેએલ રાહુલ (૫૫ રન) અને ઋષભ પંત (૬૫ રન) એ પણ શાનદાર ઇનિંગ્સ રમી.