શું કોંગ્રેસ છોડ્યા પછી ગુલામ નબી આઝાદ યુ-ટર્ન લેવાના છે?

સૂત્રોએ શુક્રવારે (30 ડિસેમ્બર) સમાચાર એજન્સી ANIને જણાવ્યું હતું કે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં ચૂંટણીની ચર્ચાઓ અને અહીં ભારત જોડો યાત્રાના આગમન વચ્ચે ગુલામ નબી આઝાદ કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં પરત ફરી શકે છે. આ અંગે વાત ચાલી રહી છે. આઝાદે આ વર્ષે 26 ઓગસ્ટે પાર્ટીના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપીને ડેમોક્રેટિક આઝાદ પાર્ટીની રચના કરી હતી.

I am shocked to see the story filed by ANI correspondent about my rejoining in congress party. Unfortunately such stories are being planted by a section of leaders in the congress party right now and are doing this just to demoralise my leaders and supporters. 1/2

— Ghulam Nabi Azad (@ghulamnazad) December 30, 2022