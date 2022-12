PM મોદીએ ઋષભ પંતની માતાને ફોન કર્યો, અકસ્માત બાદ પુત્રની હાલત જાણી

રિષભ પંત અકસ્માતઃ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ માર્ગ અકસ્માતમાં ઘાયલ ભારતીય ક્રિકેટર ઋષભ પંતના જલ્દી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તેણે ઋષભ પંતની માતાને ફોન કરીને તેની સ્થિતિ વિશે પૂછ્યું. શુક્રવારે વહેલી સવારે દિલ્હી-દેહરાદૂન હાઈવે પર ડિવાઈડર સાથે અથડાયા બાદ તેની લક્ઝરી કારમાં આગ લાગી ત્યારે પંતનો બચાવ થયો હતો. 25 વર્ષીય પંતને માથા, પીઠ અને પગમાં ઈજા થઈ છે, પરંતુ તેની હાલત સ્થિર છે. મોદીએ ટ્વીટમાં કહ્યું, “હું જાણીતા ક્રિકેટર ઋષભ પંત સાથેની ઘટનાથી દુખી છું. હું તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરું છું.

PM Narendra Modi has spoken with cricketer #RishabhPant's mother and inquired about his health following his car accident on the Delhi-Dehradun highway near the Roorkee border today morning

