આર્મી દિવસ પર રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ, પીએમ મોદીએ આપી શુભેચ્છા

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ગુરુવારે આર્મી ડે નિમિત્તે ભારતીય સેનાને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ પાઠવી, આ દિવસને અટલ સંકલ્પ સાથે રાષ્ટ્રની સેવા કરતા સૈનિકોના હિંમત, સમર્પણ અને સર્વોચ્ચ બલિદાનને શ્રદ્ધાંજલિ તરીકે વર્ણવ્યો.રાષ્ટ્રપતિએ પોતાના સંદેશમાં કહ્યું કે ભારતીય સેનાએ દેશની સરહદોનું રક્ષણ કરતી વખતે કે કુદરતી આફતો દરમિયાન જીવ બચાવવામાં, વ્યાવસાયિકતા, પ્રતિબદ્ધતા અને બહાદુરીની સર્વોચ્ચ પરંપરાઓને સતત જાળવી રાખી છે.

તેમણે ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન સેનાના બહાદુરી પ્રદર્શન અને નોંધપાત્ર સફળતાની પણ પ્રશંસા કરી.

“હું સેના દિવસ 2026ના અવસર પર ભારતીય સેનાને મારા હાર્દિક અભિનંદન પાઠવું છું. સેના દિવસ રાષ્ટ્રની સેવામાં અડગ રહેલા આપણા સૈનિકોની હિંમત, સમર્પણ અને સર્વોચ્ચ બલિદાનને યાદ કરે છે. ભારતીય સેના ભારતની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના મૂળમાં રહે છે,” રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ પોતાના સંદેશમાં જણાવ્યું હતું.

“તેમણે આપણી સરહદોનું રક્ષણ કરવામાં અને કુદરતી આફતો દરમિયાન જીવ બચાવવામાં વ્યાવસાયિકતા, પ્રતિબદ્ધતા અને બહાદુરીની સર્વોચ્ચ પરંપરાઓને સતત જાળવી રાખી છે. હું ભારતીય સેનાને ઓપરેશન સિંદૂરમાં તેના બહાદુરીપૂર્ણ પ્રદર્શન અને ઉત્કૃષ્ટ સફળતા માટે પ્રશંસા કરું છું,” ઉમેર્યું.

રાષ્ટ્રપતિએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે ભારતીય સેના આર્થિક વિકાસ અને સમાવેશી વિકાસમાં યોગદાન આપવાની સાથે રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાનું ચાલુ રાખશે.

સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા, તેણીએ દળ પ્રત્યે રાષ્ટ્રની કૃતજ્ઞતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો અને તમામ રેન્કને તેમની ફરજો નિભાવવામાં સતત સફળતા અને શક્તિ માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી.

“મને વિશ્વાસ છે કે ભારતીય સેના રાષ્ટ્રના આર્થિક પ્રગતિ અને સમાવેશી વિકાસને સરળ બનાવવા માટે રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં યોગદાન આપવાનો પોતાનો વારસો ચાલુ રાખશે. હું આપણા સૈનિકોને સલામ કરું છું અને ભારતીય સેના પ્રત્યે રાષ્ટ્રની કૃતજ્ઞતાની પુષ્ટિ કરું છું અને તમામ રેન્ક તેમની ઉમદા ફરજમાં સતત સફળતા, શક્તિ અને ગૌરવની ઇચ્છા રાખું છું,” રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ કહ્યું.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ આ પ્રસંગે સેનાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી, તેની હિંમત અને દૃઢ પ્રતિબદ્ધતાને સલામ કરી.

વડાપ્રધાનમંત્રીએ ફરજ બજાવતા સૈનિકો દ્વારા આપવામાં આવેલા સર્વોચ્ચ બલિદાનને પણ યાદ કર્યું, ઉમેર્યું કે, “જેમણે ફરજ બજાવતા પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું છે તેમને અમે ખૂબ આદર સાથે યાદ કરીએ છીએ.”

