અમેરિકામાં સ્ટુડન્ટ વિઝા નિયમોને કડક બનાવવા માટે બિલનો પ્રસ્તાવ

વોશિંગ્ટન: એક રિપબ્લિકન કોંગ્રેસમેનએ આ અઠવાડિયે યુએસ વિદ્યાર્થી વિઝા કાર્યક્રમની દેખરેખને કડક બનાવવા માટે કાયદો રજૂ કર્યો હતો, જેમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે સિસ્ટમમાં નબળાઈઓને કારણે છેતરપિંડી, વિઝા ઓવરસ્ટે અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા જોખમો ચાલુ રહ્યા છે.
ટેક્સાસના પ્રતિનિધિ બ્રાન્ડન ગિલે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે સ્ટુડન્ટ વિઝા ઇન્ટિગ્રિટી એક્ટનો હેતુ અમલીકરણને મજબૂત બનાવવા અને વિદ્યાર્થી વિઝાના લાંબા સમયથી ચાલતા દુરુપયોગને મર્યાદિત કરવાનો છે. “યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અભ્યાસ કરવો એ એક વિશેષાધિકાર છે, અધિકાર નથી,” ગિલે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે આ કાર્યક્રમનો “છેતરપિંડી કરનારાઓ અને ખરાબ લોકો” દ્વારા દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને દલીલ કરી હતી કે નવું બિલ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનું રક્ષણ કરશે, ઇમિગ્રેશન કાયદો લાગુ કરશે અને ખાતરી કરશે કે આ કાર્યક્રમ યુએસ હિતોને પૂર્ણ કરશે.
ગિલની ઓફિસે જણાવ્યું હતું કે આ કાયદો વિદ્યાર્થી વિઝા કાર્યક્રમો માટે નિશ્ચિત અંતિમ તારીખો સ્થાપિત કરશે અને ઓવરસ્ટે ઘટાડવાના હેતુથી વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યુ આવશ્યકતાઓને વિસ્તૃત કરશે. તે શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો વચ્ચે ટ્રાન્સફરને પણ પ્રતિબંધિત કરશે અને વિઝા છેતરપિંડી કરનારા શાળાઓ અને અધિકારીઓ પર કડક દંડ લાદશે, જેમાં સંભવિત જેલ પાત્રતા અથવા ફેડરલ વિદ્યાર્થી વિઝા કાર્યક્રમોમાંથી દૂર કરવાનો સમાવેશ થાય છે.
આ બિલ એવા દેશોના નાગરિકોને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અભ્યાસ કરવાથી પ્રતિબંધિત કરશે જેમને તે વિરોધી તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરે છે અને કોલેજો અને યુનિવર્સિટીઓને ચીની સરકાર સાથે નાણાકીય અથવા સંસ્થાકીય સંબંધો જાહેર કરવાની જરૂર પડશે. અલાબામાના રિપબ્લિકન સેન ટોમી ટ્યુબરવિલે સેનેટમાં એક સાથી માપ રજૂ કર્યો છે, જેમણે કહ્યું હતું કે તેઓ ચીન અને ઈરાન જેવા દેશોના વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાથી ચિંતિત છે.
“ચીન અને ઈરાન જેવા પ્રતિકૂળ દેશોના કેટલા વિદ્યાર્થીઓ અમારી અમેરિકન યુનિવર્સિટીઓમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તે જાણીને મને આઘાત લાગ્યો,” તેમણે કહ્યું કે આવા દેશોના વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ કક્ષાની યુએસ સંસ્થાઓમાં હાજરી આપવાની મંજૂરી આપવાનું કોઈ વાજબી કારણ નથી. હાઉસ બિલ પ્રતિનિધિ નેહલ્સ અને કોલિન્સ દ્વારા સહ-પ્રાયોજિત છે, અને ઇમિગ્રેશન એકાઉન્ટેબિલિટી પ્રોજેક્ટ અને હેરિટેજ એક્શન સહિતના રૂઢિચુસ્ત જૂથો દ્વારા તેને સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વિદેશી વિદ્યાર્થીઓને સ્ટુડન્ટ એન્ડ એક્સચેન્જ વિઝિટર ઇન્ફર્મેશન સિસ્ટમ, અથવા SEVIS દ્વારા ટ્રેક કરવામાં આવે છે, જે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ખામીઓ દ્વારા કાગળ-આધારિત દેખરેખમાં ખામીઓ ઉજાગર થયા પછી બનાવવામાં આવી હતી. કાયદાના સમર્થકો કહે છે કે SEVISમાં 20 વર્ષથી વધુ સમયમાં બહુ ઓછું આધુનિકીકરણ જોવા મળ્યું છે, ભલે વિદેશી વિદ્યાર્થીઓની નોંધણી 2012માં લગભગ 750,000 થી વધીને 1.5 મિલિયનથી વધુ થઈ ગઈ છે.
હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી વિભાગે અંદાજ લગાવ્યો છે કે નાણાકીય વર્ષ 2023માં લગભગ 50,000 વિદ્યાર્થી અને એક્સચેન્જ વિઝિટર વિઝા ધારકોએ તેમના અધિકૃત સમયથી વધુ સમય સુધી રોકાણ કર્યું હતું, બિલના સમર્થકો દ્વારા કડક નિયંત્રણોની જરૂરિયાતના પુરાવા તરીકે આંકડા ટાંકવામાં આવ્યા છે.