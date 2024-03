પોરબંદર : રૂ.480 કરોડના ડ્રગ્સ સાથે 6 પાકિસ્તાની ઝડપાયા

અરબી સમુદ્રમાંથી વધુ એક વખત ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે. રૂ480 કરોડના ડ્રગ્સના જથ્થા સાથે પાંચ પાકિસ્તાનીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ઝડપાયેલા તમામ આરોપીઓને પોરબંદર લાવવામાં આવશે. ગુજરાત ATS, કોસ્ટગાર્ડ અને NCBએ સંયુક્ત ઓપરેશન પાર પાડી દરિયામાંથી ડ્રગ્સનો મસમોટો જથ્થો ઝડપી લીધો છે.

NCBs OP SAGAR-MANTHAN-2 📌

Coordinated Ops by @narcoticsbureau , @IndiaCoastGuard &

Guj ATS Coord

📷62kg High Quality Meth Seized

📷6 Pakistanis arrested

📷Investigation on to bust international cartel

📷 2nd Maritime Op in 15 days@PMOIndia @HMOIndia @BhallaAjay26… pic.twitter.com/m22OYnk0SD

— NCB INDIA (@narcoticsbureau) March 12, 2024