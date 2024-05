રાધિકા ખેડાએ કોંગ્રેસ નેતાઓ પર લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસનાં પ્રવક્તા રહેલી રાધિકા ખેડાએ પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યા પછી કેટલાક પદાધિકારીઓ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. તેણે કહ્યું હતું કે તેને ‘ભારત જોડો યાત્રા’ દરમ્યાન કેટલાક નેતાઓએ દારૂની ઓફર કરી હતી અને એની ફરિયાદ તેમણે પાર્ટીના મોટા નેતાઓને કરી, ત્યારે તેની વાતને તેમણે સાંભળી ના સાંભળી કરી હતી.

તેણે એક X પર પોસ્ટ કરીને રાજીનામાની માહિતી શેર કરી હતી, જેમાં તેણે લખ્યું હતું કે આજે અત્યંત પીડાની સાથે પાર્ટીનું પ્રાથમિક સભ્યપદ છોડી રહી છું અને મારા પદ પરથી રાજીનામું આપું છું. હા, ‘मैं एक लड़की हूं और लड़ सकती हूं।’ અને હવે હું એ જ કરી રહી છું.

Watch: Radhika Khera, post her Congress resignation, accused Sushil Anand Shukla of misbehavior during Rahul Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra. Despite informing senior leaders, including Sachin Pilot and Jairam Ramesh, no action was taken. She also alleged that Shukla verbally… pic.twitter.com/mpKWY6aWRH

— IANS (@ians_india) May 6, 2024