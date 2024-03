કોંગ્રેસે ચાર રાજ્યોમાં 43 ઉમેદવારોની બીજી યાદી જાહેર કરી

નવી દિલ્હીઃ ચૂંટણી પંચ ક્યારેય પણ લોકસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરે એવી શક્યતા છે. તેની સાથે જ રાજકીય પાર્ટીઓએ લોકસભા ચૂંટણીને લઈને પોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા કેસી વેણુગોપાલ લોકસભા ઉમેદવારોની બીજી યાદી જાહેર કરી છે. આ લિસ્ટમાં કોંગ્રેસે લોકસભા ચૂંટણી માટે 43 સીટોના ઉમેદવારોનાં નામ જાહેર કર્યા છે. આ અગાઉ કોંગ્રેસે પોતાની પ્રથમ યાદીમાં 39 ઉમેદવારોનાં નામ જાહેર કર્યાં હતાં.

મધ્ય પ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન કમલનાથના પુત્ર નકુલનાથને છીંદવાડાથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે. રાજસ્થાનના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય મંત્રી અશોક ગહેલોતના પુત્ર વૈભવ ગહેલોત ઝાલૌરથી ચૂંટણી લડશે. કોંગ્રેસની આ યાદીમાં આસામના ઉમેદવારોનાં નામ જાહેર કરવામાં આવ્યાં છે. ગૌરવ ગોગોઇ આસામના જોરહાટથી ઉમેદવાર હશે. ચુરુથી રાહુલ કસ્વાને ટિકિટ આપવામાં આવી છે.

The Congress Central Election Committee, under the leadership of Congress President Shri @kharge, has finalised the second list of candidates for the 2024 Lok Sabha elections. The panel has selected 43 candidates to contest from Assam, Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan,… pic.twitter.com/cO9LY5wbpe

