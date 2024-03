હરિયાણા: નાયબ સિંહ સૈનીએ મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા

Nayab Singh Saini એ હરિયાણાના CM તરીકે શપથ લીધા. શપથ લેતા પહેલા નાયબ સિંહ સૈનીએ મનોહર લાલ ખટ્ટરના ચરણ સ્પર્શ કરીને આશીર્વાદ લીધા હતા. રસપ્રદ વાત એ છે કે, જેજેપીના ચાર ધારાસભ્યો દેવેન્દ્ર બબલી, ઈશ્વર સિંહ, જોગીરામ અને રામ નિવાસે પણ શપથ ગ્રહણ કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો હતો. તે જ સમયે, અનિલ વિજ આ કાર્યક્રમનો ભાગ બન્યો ન હતો. તેમણે પાર્ટી હાઈકમાન્ડને સ્પષ્ટ કહી દીધું છે કે તેઓ તેમના જુનિયર સાથે કામ કરી શકે નહીં.

નાયબ સિંહ સૈની મંગળવારે (12 માર્ચ) ના રોજ ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે ચૂંટાયા હતા. બાદમાં તેઓ રાજ્યપાલને મળ્યા અને સરકાર બનાવવાનો દાવો કર્યો. ભાજપે મંગળવારે હરિયાણામાં પોતાના નિર્ણયથી બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. મનોહર લાલ ખટ્ટર સહિત તમામ મંત્રીઓએ રાજીનામું આપી દીધું છે. આ રીતે રાજ્યમાં ભાજપનું જેજેપી સાથેનું ગઠબંધન લોકસભા ચૂંટણી પહેલા તૂટી ગયું.

VIDEO | “I thank the central leadership, PM Modi, party president JP Nadda and Home Minister Amit Shah. We will take forward the sentiment with which Manohar Lal has worked. We have passed the Motion of Thanks today. We have requested the Governor to call the House at 11 am… pic.twitter.com/7f3vccPmNH

— Press Trust of India (@PTI_News) March 12, 2024