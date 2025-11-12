PM મોદી ભૂટાનથી પરત ફર્યા, દિલ્હી વિસ્ફોટ ઘટનાના પીડિતોના ખબર અંતર પૂછ્યા

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભૂટાનની મુલાકાતથી પરત ફર્યા છે. દિલ્હીમાં સોમવારે થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટ બાદ પીએમ મોદી બુધવારે સુરક્ષા સમિતિની બેઠક યોજશે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બુધવારે ભૂટાનની બે દિવસીય રાજ્ય મુલાકાતથી પરત ફર્યા છે. તેઓ મંગળવારે ભૂટાનના ચોથા રાજા જિગ્મે સિંગ્યે વાંગચુકના 70મા જન્મદિવસની ઉજવણીમાં હાજરી આપવા માટે ભૂટાન ગયા હતા.ભૂતાનથી પરત ફરતાંની સાથે જ પીએમ મોદીએ દિલ્હી વિસ્ફોટના પીડિતોને મળવા માટે LNJP હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી હતી. ઘાયલોને મળતા પીએમ મોદીનો એક ફોટો પણ સામે આવ્યો છે. ત્યારબાદ, પીએમ મોદી બુધવારે સાંજે સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિ (CCS) ની બેઠકમાં હાજરી આપશે. સોમવારે દિલ્હીમાં થયેલા વિસ્ફોટ બાદ આ બેઠકને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે.
સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરવામાં આવશે
ભારતની રાજધાની દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા વિસ્ફોટ બાદ સરકાર સક્રિય છે. આ સંદર્ભમાં, સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરવા માટે આજે સાંજે સુરક્ષા પરની કેબિનેટ સમિતિની બેઠક યોજાશે. CCS બેઠક બાદ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટ બેઠક યોજાશે. આ બેઠક આજે સાંજે 5:30 વાગ્યે પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાન ખાતે યોજાશે. મંગળવારે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સુરક્ષા એજન્સીઓ સાથે સમીક્ષા કર્યા બાદ દિલ્હી વિસ્ફોટની તપાસ NIAને સોંપી હતી.
દિલ્હી વિસ્ફોટ અંગે પીએમ મોદીએ શું કહ્યું?
દિલ્હી વિસ્ફોટ અંગે પીએમ મોદીએ ભૂટાન તરફથી પણ કડક સંદેશ મોકલ્યો હતો. પીએમ મોદીએ કહ્યું, “દિલ્હીમાં બનેલી ભયાનક ઘટનાએ બધાને ખૂબ દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. હું ભારે હૃદય સાથે ભૂટાન પાછો ફર્યો. મેં આખી રાત આ ઘટનાની તપાસમાં સામેલ એજન્સીઓ સાથે બેઠક કરવામાં વિતાવી. આખો દેશ પીડિતોના પરિવારો સાથે ઉભો છે. હું પરિવારોનું દુઃખ સમજું છું. એજન્સીઓ આ ષડયંત્રના તળિયે પહોંચશે. કોઈપણ કાવતરાખોરને બક્ષવામાં આવશે નહીં.” પીએમ મોદીએ અંગ્રેજીમાં સ્પષ્ટ કહ્યું,’જવાબદાર બધાને ન્યાયના કઠેડામાં લાવવામાં આવશે’