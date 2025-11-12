દિલ્હી બ્લાસ્ટ: શું આતંકવાદીઓ પાસે બીજી કાર પણ હતી?

દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસની તપાસ દરમિયાન, પોલીસે એક મોટો સંકેત શોધી કાઢ્યો છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે શંકાસ્પદો પાસે હ્યુન્ડાઇ i20 ઉપરાંત બીજી કાર પણ હતી. આ પછી, દિલ્હીના તમામ પોલીસ સ્ટેશનો, પોલીસ ચોકીઓ અને સરહદી ચોકીઓને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. કારનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર, DL10CK0458, ઉમર ઉન નબીના નામે છે અને 22 નવેમ્બર, 2017 ના રોજ રાજૌરી ગાર્ડન RTO પરથી લખાયેલ છે.

દિલ્હી પોલીસે તમામ ટીમોને લાલ ફોર્ડ ઇકોસ્પોર્ટ કાર શોધવા માટે સૂચના આપી છે. પાંચ ટીમો હવે વિવિધ વિસ્તારોમાં સતત સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણા પોલીસને પણ એલર્ટ કરવામાં આવી છે. નજીકના ટોલ પ્લાઝા પરથી પણ કાર વિશે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. માહિતી અનુસાર, પોલીસને તાત્કાલિક કોઈપણ લાલ ફોર્ડ ઇકોસ્પોર્ટ, ખાસ કરીને DL10CK0458 નંબર, રોકવા અને જપ્ત કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. પેટ્રોલિંગ પર અથવા ચોકીઓ પર તૈનાત તમામ સ્ટાફને સંપૂર્ણપણે સશસ્ત્ર રહેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

જે લાલ ફોર્ડ ઇકોસ્પોર્ટ કાર માટે એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે તે ઉમર ઉન નબીના નામે પણ ખરીદવામાં આવી હતી, જેને ઉમર મોહમ્મદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હાલમાં વાહન ક્યાં છે તે જાણી શકાયું નથી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઉમર મોહમ્મદે કાર ખરીદવા માટે નકલી સરનામાનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેણે પોતાના દસ્તાવેજોમાં ઉત્તરપૂર્વ દિલ્હીમાં એક ઘરનું સરનામું આપ્યું હતું. દિલ્હી પોલીસે મોડી રાત્રે આ સરનામે દરોડો પાડ્યો હતો અને સંકેતો મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

પોલીસ ચોકીઓ અને બોર્ડર ચેકપોઇન્ટ્સ એલર્ટ પર

દરમિયાન, 29 ઓક્ટોબરના રોજ ફરીદાબાદનો એક નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ ફૂટેજ પેટ્રોલ પંપ નજીકનો છે, જે પ્રદૂષણ તપાસ પહેલાનો હોવાનું કહેવાય છે. કારમાં ત્રણ લોકો જોવા મળે છે. તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઉમર અને તારિક પોતે પ્રદૂષણ તપાસ કરાવવા આવ્યા હતા.

ફૂટેજમાં એક મિનિટ અને પાંચ સેકન્ડમાં, બેગ લઈને જતા બે માણસો દેખાય છે, જેમની ઓળખ ઉમર અને તારિક તરીકે થાય છે. પોલીસ હવે તેમની પ્રવૃત્તિઓની તપાસ કરી રહી છે. આ કેસના સંદર્ભમાં, રોયલ કાર ઝોનના માલિકની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

લાલ ફોર્ડ ઇકોસ્પોર્ટ કારની શોધ

સાક્ષીઓએ જણાવ્યું હતું કે સોમવારે રાત્રે 10 વાગ્યાની આસપાસ પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને માલિકને લઈ ગઈ હતી. દુકાન હવે બંધ છે, અને સાઇનબોર્ડ પરના બધા નંબર ગાયબ છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી હ્યુન્ડાઇ i20 આ રોયલ કાર ઝોનમાંથી વેચાઈ હતી.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR