PM મોદીનું પેરિસમાં ઉષ્માભર્યું સ્વાગત, AI એક્શન સમિટમાં લેશે ભાગ 

પેરિસ: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે એલિસી પેલેસમાં રાત્રિભોજન માટે પહોંચ્યા ત્યારે ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું અને ચર્ચા શરૂ કરતા પહેલા બંને નેતાઓએ નિખાલસ વાતચીત કરી. બંને નેતાઓ વચ્ચેની વાતચીતમાં ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના મજબૂત સંબંધો પર પણ પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો, જેમાં મુખ્ય મુદ્દાઓ એજન્ડામાં રહેવાની અપેક્ષા છે. રાત્રિભોજન દરમિયાન PM મોદી અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સને પણ મળ્યા.

PM મોદી ફ્રાન્સના બે દિવસના પ્રવાસે પેરિસ પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેઓ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે AI એક્શન સમિટના ત્રીજા સંસ્કરણનું સહ-અધ્યક્ષતા કરશે.PMએ મેક્રોન સાથેની તેમની મુલાકાતના ફોટા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યા છે. તસવીરો શેર કરતા PMએ લખ્યું, ‘પેરિસમાં મારા મિત્ર રાષ્ટ્રપતિને મળીને આનંદ થયો.’

Delighted to meet my friend, President Macron in Paris. @EmmanuelMacron pic.twitter.com/ZxyziqUHGn — Narendra Modi (@narendramodi) February 10, 2025

જ્યારે PM મોદી પેરિસ એરપોર્ટ પર ઉતર્યા ત્યારે હળવો વરસાદ પડી રહ્યો હતો. આમ છતાં, ભારતીય સમુદાયના લોકો ઉત્સાહિત હતા. તેમણે મોદી-મોદીના નારા લગાવીને તેમનું સ્વાગત કર્યું અને પેરિસના રસ્તાઓ પર PMની એક ઝલક મેળવવા માટે રાહ જોતા જોવા મળ્યા અને PMએ પણ તેમને નિરાશ ન કર્યા. PM લોકો વચ્ચે ગયા અને આ ઉષ્માભર્યા સ્વાગત માટે ભારતીય સમુદાયનો આભાર માન્યો.

PM @narendramodi received a warm welcome from the Indian community upon his arrival in Paris. Here are a few glimpses. pic.twitter.com/kjwVqfPSwb — PMO India (@PMOIndia) February 10, 2025

પ્રધાનમંત્રીએ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી

ભારતીય સમુદાયનો આભાર વ્યક્ત કરતા PMએ પોસ્ટમાં લખ્યું, પેરિસમાં એક યાદગાર સ્વાગત! આજે સાંજે ઠંડી હતી છતાં પણ ભારતીય સમુદાયને પોતાનો પ્રેમ દર્શાવતા રોકી શકી નહીં. હું આપણા ડાયસ્પોરાનો આભારી છું અને તેમની સિદ્ધિઓ માટે તેમના પર ગર્વ અનુભવું છું!

A memorable welcome in Paris! The cold weather didn’t deter the Indian community from showing their affection this evening. Grateful to our diaspora and proud of them for their accomplishments! pic.twitter.com/rrNuHRzYmU — Narendra Modi (@narendramodi) February 10, 2025

આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ગવર્નન્સને મજબૂત બનાવવા માટે પેરિસ સમિટનો ઉદ્દેશ્ય વૈશ્વિક શાસન મોડેલો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનો છે જેથી AI ને વધુ સમાવિષ્ટ બનાવી શકાય અને વિશ્વભરના વપરાશકર્તાઓ માટે સલામત અને પારદર્શક AI સુનિશ્ચિત કરી શકાય. તે AI ના સંયુક્ત સંશોધન અને વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

PM @narendramodi arrived in Paris a short while ago. He will take part in various programmes during the visit. pic.twitter.com/f36z6YhLWW — PMO India (@PMOIndia) February 10, 2025

આ સમિટ એવા સમયે આવી રહી છે, જ્યારે ચીની સ્ટાર્ટઅપ ડીપસીકે તેની ઓછી કિંમતની અને સચોટ AI પ્રોડક્ટ રજૂ કરી છે, જે તેના અમેરિકન સમકક્ષ ઓપન AIના ChatGPTને સખત સ્પર્ધા આપી રહી છે. પેરિસ પહોંચ્યા બાદ, PM મોદીનું સ્વાગત ફ્રેન્ચ સશસ્ત્ર દળોના મંત્રી સેબેસ્ટિયન લેકોર્ન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

ભારત-ફ્રાન્સ સીઈઓ ફોરમને સંબોધિત કરશે

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 10 થી 12 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ફ્રાન્સની મુલાકાત દરમિયાન AI સમિટની સહ-અધ્યક્ષતા કરશે અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો પણ કરશે. આ પછી, તેઓ ભારત-ફ્રાન્સ સી.ઈ.ઓ. ફોરમને પણ સંબોધિત કરશે. પોતાના સંબોધન પછી, પ્રધાનમંત્રી મોદી માર્સેલીમાં માઝેર્ગ્સ યુદ્ધ કબ્રસ્તાનની મુલાકાત લેશે અને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં શહીદ થયેલા ભારતીય સૈનિકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપશે. બંને નેતાઓ માર્સેલીમાં ભારતના નવા કોન્સ્યુલેટનું ઉદ્ઘાટન પણ કરશે.

Here are highlights from the memorable welcome in Paris yesterday. pic.twitter.com/lgsWBlZqCl — Narendra Modi (@narendramodi) February 11, 2025

ફ્રાન્સ પછી PM અમેરિકા જશે

તે જ સમયે, પેરિસ જતાં પહેલા, PM મોદીએ કહ્યું કે ફ્રાન્સની મુલાકાત પૂર્ણ કર્યા પછી, તેઓ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના આમંત્રણ પર અમેરિકાની મુલાકાત લેશે. તેમણે કહ્યું, ‘આ મુલાકાત ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પના નવા કાર્યકાળ દરમિયાન આ અમારી પ્રથમ મુલાકાત હશે.’ જો કે, અમારા ભૂતકાળના સહયોગે ઘણા સીમાચિહ્નો સ્થાપિત કર્યા છે. તેમના પહેલા કાર્યકાળ દરમિયાન ભારત-યુએસ વ્યાપક વૈશ્વિક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીના નિર્માણની મને યાદો છે.