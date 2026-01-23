સીએમ વિજયને પીએમ મોદીની ભરપૂર પ્રશંસા કરી, જાણો કારણ

કેરળની મુલાકાત દરમિયાન પીએમ મોદીએ અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સ અને નવી ટ્રેન સેવાઓનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. મુખ્યમંત્રી પિનરાયી વિજયને પીએમ મોદીની ખુલ્લેઆમ પ્રશંસા કરી અને આ પહેલોને કેરળના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાવી. વિજયને કેન્દ્ર સરકારના સમર્થન બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો.

ફાઈલ ફોટો

શુક્રવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તિરુવનંતપુરમમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો, તેમજ નવી ટ્રેન સેવાઓને લીલી ઝંડી આપી. આ કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રીનું સ્વાગત કરતા કેરળના મુખ્યમંત્રી પિનરાયી વિજયને કહ્યું કે આ કેરળના વિકાસ માટે એક મોટો દિવસ છે. મુખ્યમંત્રી વિજયને કહ્યું, “આ ખૂબ જ ગર્વ અને આનંદની વાત છે કે હું ‘ભગવાનના પોતાના દેશ’ કેરળમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કરું છું. પ્રધાનમંત્રીએ કેરળની મુલાકાત લીધી છે અને અનેક પ્રોજેક્ટ્સ લોન્ચ કર્યા છે જે રાજ્યના વિકાસમાં મોટો ફાળો આપશે.”

વિજયને પીએમ મોદીનો આભાર માન્યો
વિજયને વધુમાં કહ્યું, “આમાં CSIR-NIIST ઇનોવેશન હબનો શિલાન્યાસ, પૂજાપુરા હેડ પોસ્ટ ઓફિસ બિલ્ડીંગનું ઉદ્ઘાટન અને PM SVANIDHI યોજનાનો શુભારંભ શામેલ છે, જેનાથી એક લાખ લાભાર્થીઓને લાભ થશે. લાભાર્થીઓને ક્રેડિટ કાર્ડ સોંપવામાં આવી રહ્યા છે અને લોનના ચેકનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પ્રધાનમંત્રીએ ત્રણ નવી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેન અને એક પેસેન્જર ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપી. આ કેરળ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.” વિજયને પ્રધાનમંત્રીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું, “રાજ્ય સરકાર માટે આ ખૂબ જ ખુશીની ક્ષણ છે, કારણ કે અમે લાંબા સમયથી કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી આ પ્રોજેક્ટ્સ માટે મંજૂરી માંગી રહ્યા છીએ.”

PMએ કેરળને ચાર ટ્રેન ભેટમાં આપી
કેરળના મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું, “હું આ પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપવા બદલ પ્રધાનમંત્રીનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. મને આશા છે કે આ સહયોગ અને સારા ઇરાદા કેરળ સાથે ચાલુ રહેશે. મને આશા છે કે કેરળની અન્ય મહત્વપૂર્ણ માંગણીઓ પણ સમયસર પૂર્ણ થશે અને પ્રધાનમંત્રી ખાતરી કરશે કે તે નિર્ધારિત સમયમાં અમલમાં મુકાય.” તમને જણાવી દઈએ કે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ 4 નવી ટ્રેન સેવાઓને લીલી ઝંડી બતાવી હતી, જેમાં 3 અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનોનો સમાવેશ થાય છે – નાગરકોઇલ-મંગલુરુ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ, તિરુવનંતપુરમ-તાંબરમ અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ અને તિરુવનંતપુરમ-ચારલાપલ્લી અમૃત ભારત એક્સપ્રેસ. આ સાથે, ત્રિસુર-ગુરુવાયુર પેસેન્જર ટ્રેન પણ શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ ટ્રેનો કેરળને તમિલનાડુ, કર્ણાટક, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશ સાથે વધુ સારી રીતે જોડશે.

પ્રધાનમંત્રીએ કેરળને ઘણી વધુ ભેટો આપી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પીએમ સ્વાનિધિ યોજના હેઠળ શેરી વિક્રેતાઓ માટે ક્રેડિટ કાર્ડ પણ લોન્ચ કર્યું અને 100,000 લાભાર્થીઓને લોન આપી. તેમણે CSIR-NIIST ઇનોવેશન, ટેકનોલોજી અને ઉદ્યોગસાહસિકતા હબનો શિલાન્યાસ કર્યો, જે વિજ્ઞાન અને નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપશે. પૂજાપુરા હેડ પોસ્ટ ઓફિસ માટે નવી ઇમારત, જે સુધારેલી પોસ્ટલ અને બેંકિંગ સેવાઓ પ્રદાન કરશે, તેનું પણ આ પ્રસંગે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. પુથ્રીકંડમ મેદાનમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ આર્લેકર, અન્ય મંત્રીઓ અને અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.

