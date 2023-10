પાકિસ્તાનની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશવાની આશા જીવંત, બાંગ્લાદેશને 7 વિકેટે હરાવ્યું

પાકિસ્તાની ટીમે ભારત દ્વારા આયોજિત ODI વર્લ્ડ કપ 2023માં જોરદાર વાપસી કરી છે. બાબર આઝમની કપ્તાનીમાં પાકિસ્તાનની ટીમે સતત 4 મેચ હાર્યા બાદ પોતાની પ્રથમ જીત નોંધાવી છે. તેણે મંગળવારે (31 ઓક્ટોબર) રમાયેલી મેચમાં બાંગ્લાદેશને 7 વિકેટે હરાવ્યું હતું. કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડનમાં રમાયેલી આ મેચમાં પાકિસ્તાનને 205 રનનો ટાર્ગેટ આપવામાં આવ્યો હતો જેના જવાબમાં બાબર બ્રિગેડે માત્ર 32.3 ઓવરમાં જ મેચ જીતી લીધી હતી. આ જીત સાથે પાકિસ્તાનની સેમિફાઈનલમાં પહોંચવાની આશા અકબંધ છે. જ્યારે બાંગ્લાદેશ સંપૂર્ણપણે આઉટ થઈ ગયું છે.

