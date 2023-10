PM મોદીએ અમૃત કલશ યાત્રાના સમાપન સમારોહમાં ભાગ લીધો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મેરી માટી મેરા દેશ-અમૃત કલશ યાત્રાના સમાપન સમારોહમાં ભાગ લીધો હતો. આ પહેલા વડાપ્રધાને એક ડિજિટલ પ્રદર્શન નિહાળ્યું હતું. તેમણે યુવાનો માટે મેરા યુવા ભારત (MY bharat) પ્લેટફોર્મ શરૂ કર્યું અને અમૃત મહોત્સવ મેમોરિયલ અને અમૃત વાટિકાની વર્ચ્યુઅલ રીતે શિલાન્યાસ કરી તેમણે અમૃત મહોત્સવ, મૂન મિશન, વંદે ભારત ટ્રેન, દેશ વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનતી વખતે મળેલી સફળતાઓ વિશે વાત કરી. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે લોખંડી પુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ પર કર્તવ્યપથ એક ઐતિહાસિક મહાયજ્ઞનું સાક્ષી બની રહ્યું છે. ગાંધીજીની પ્રેરણાથી 12 માર્ચ 2021ના રોજ સાબરમતી આશ્રમથી શરૂ થયેલો આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ હવે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિ 31 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. આજે આ ભીડ એક નવો ઈતિહાસ બની ગઈ છે. જે રીતે દેશવાસીઓ દાંડી કૂચમાં જોડાવા લાગ્યા તે જ રીતે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવમાં જનભાગીદારીની એટલી મોટી ભીડ જોવા મળી કે એક નવો ઈતિહાસ રચાયો. 75 વર્ષની આ યાત્રા સમૃદ્ધ ભારતના સપનાને સાકાર કરવાનો સમયગાળો બની રહી છે. તેમણે કહ્યું કે આજે માય યુથ ઈન્ડિયા ઓર્ગેનાઈઝેશન એટલે કે મારા ભારતનો પાયો નાખવામાં આવ્યો છે. માય યુથ ઈન્ડિયા સંસ્થા 21મી સદીમાં રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં મોટી ભૂમિકા ભજવવા જઈ રહી છે. ‘મેરી માટી મેરા દેશ’ ઝુંબેશ એ એક પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે કે કેવી રીતે ભારતના યુવાનો એક થઈ શકે છે અને દરેક લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. દેશના યુવાનો દરેક ગામ અને શેરીમાંથી ‘મેરી માટી, મેરા દેશ’ અભિયાનમાં જોડાયા.

