યુરોપમાં જયશંકરે પાકિસ્તાનને કહ્યા આકરા શબ્દો

સોમવારે એક ટીવી ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં ભારતીય વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે પાકિસ્તાનને આતંકવાદનું કેન્દ્ર ગણાવ્યું હતું. ઓસ્ટ્રિયાની સરકારી ચેનલને આપેલા ઈન્ટરવ્યુમાં તેણે કહ્યું હતું કે સરહદ પારથી આતંકવાદ ફેલાવવામાં પાકિસ્તાનનો મોટો હાથ છે અને દુનિયાએ પાકિસ્તાનથી સાવધાન રહેવું જોઈએ. ભારતના વિદેશ મંત્રી જયશંકરના આ નિવેદનથી પાકિસ્તાન હચમચી ગયું છે. પાકિસ્તાની વિદેશ કાર્યાલયે એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું છે કે ભારતીય વિદેશ મંત્રીનું આ નિવેદન પાકિસ્તાનને બદનામ કરવામાં અને અલગ કરવામાં ભારતની નિષ્ફળતા પછી હતાશા દર્શાવે છે.

Appreciate the cultural performance that underlined how strong the connect is with our motherland. The image of the Indian community has done much to build goodwill between India and Austria. pic.twitter.com/bNA3dECW3f

So glad to interact with the thriving Indian community in Vienna today.

પાકિસ્તાને શું કહ્યું

પાકિસ્તાની વિદેશ મંત્રાલયે એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું છે કે પાકિસ્તાન ભારતીય વિદેશ મંત્રીના પાયાવિહોણા આરોપોને નકારી કાઢે છે. આ સિવાય એફઓએ નિવેદનમાં કહ્યું છે કે ભારતનો આ આરોપ પાકિસ્તાનને બદનામ કરવામાં ભારતની નિષ્ફળતા પછી વધતી જતી નિરાશા દર્શાવે છે.

ભારત પર પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ દૂષિત અભિયાન ચલાવવાનો આરોપ લગાવતા પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે ભારત પીડિતોની બનાવટી વાર્તા દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને ગેરમાર્ગે દોરવા માટે પાકિસ્તાન વિરોધી પ્રચાર ચલાવે છે. પાકિસ્તાને કહ્યું કે આ દૂષિત અભિયાન હવે બંધ થવું જોઈએ.

ડિસેમ્બર 2022માં જાહેર કરાયેલ ડોઝિયરને ટાંકીને પાકિસ્તાની એફઓએ કહ્યું કે ભારતે પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ આતંકવાદ, તોડફોડ અને જાસૂસી બંધ કરવી જોઈએ. આ ડોઝિયરમાં પાકિસ્તાને લાહોર હુમલામાં ભારતનો હાથ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રાલયે કહ્યું કે વારંવાર પાકિસ્તાન વિરોધી નિવેદનો કરીને પાકિસ્તાનની ધરતી પર આતંકવાદને ઉશ્કેરવામાં ભારતની ભૂમિકાને ટાળી શકાય નહીં. આ સિવાય પાકિસ્તાને ભારત પર જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આતંકવાદ ફેલાવવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો છે.

Very useful meeting in the Slavkov format with Foreign Ministers Alexander Schallenberg of Austria, Jan Lipavský of Czech Republic and Rastislav Káčer of Slovak Republic.

Conversed about India-EU relations, our neighborhoods, Indo-Pacific and the Ukraine conflict. pic.twitter.com/EfOftVVPWb

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) January 2, 2023