પાકિસ્તાન ઘર જેવું લાગે છેઃ સેમ પિત્રોદાનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીના નજીકના મિત્ર અને ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ કોંગ્રેસના પ્રમુખ સેમ પિત્રોદાના એક નિવેદનથી વિવાદ ઊભો થયો છે. એક ઇન્ટરવ્યુમાં સેમ પિત્રોદાએ નેપાળથી લઈને બાંગ્લાદેશ સુધી પ્રશંસા કરી હતી, પરંતુ એ સાથે જ પાકિસ્તાનનાં પણ ખૂબ વખાણ કર્યાં હતાં.

Jaipur: Congress leader Sam Pitroda addresses a press conference in Jaipur, on April 26, 2019. (Photo: Ravi Shankar Vyas/IANS)હું પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને નેપાળ ગયો છું અને દરેક જગ્યાએ મને ઘર જેવું લાગ્યું છે. મારા મતે અમારી વિદેશ નીતિએ સૌપ્રથમ પડોશીઓ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. શું અમે સાચે જ આપણા પડોશી દેશો સાથેના સંબંધોમાં સુધારો કરી શકીએ? મને ક્યારેય એવું લાગ્યું નથી કે હું કોઈ વિદેશી દેશમાં છું, એમ તેમણે કહ્યું હતું,

સેમ પિત્રોદાના આ નિવેદન બાદ સ્પષ્ટ છે કે કોંગ્રેસ માટે મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. ભાજપ તો પહેલેથી જ કોંગ્રેસનાં દેશવિરોધી નિવેદનોને મુદ્દો બનાવતી આવી છે. હવે આ નવા નિવેદન બાદ ફરી એક વાર રાજકીય ઘર્ષણ નક્કી છે. સેમ પિત્રોદાએ આ પહેલી વાર કોંગ્રેસને મુશ્કેલીમાં નાખી નથી. એ પહેલાં પણ તેઓ ઘણી વાર વિવાદિત નિવેદનો આપી ચૂક્યા છે.

 સેમ પિત્રોદાના વિવાદિત નિવેદનો

ચીન પર નિવેદન: સેમ પિત્રોદાએ એક વખત કહ્યું હતું કે ચીનનો ખતરો ઘણી વાર વધારીને બતાવવામાં આવે છે. તેમણે સૂચન કર્યું હતું કે ભારતે ચીનને દુશ્મન માનવાનું બંધ કરવું જોઈએ અને સહકાર પર ધ્યાન આપવું જોઈએ.

વંશીય ટિપ્પણી: સેમ પિત્રોદાએ ભારતીય લોકોના રંગ-રૂપ અંગે વિવાદિત ટિપ્પણી કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ઉત્તર-પૂર્વના લોકો ચીની જેવા લાગે છે અને દક્ષિણના લોકો આફ્રિકન જેવા લાગે છે. આ નિવેદન પર પણ ભાજપે કોંગ્રેસને ઘેર્યું હતું.

પુલવામા હુમલો: સેમ પિત્રોદાએ પુલવામા હુમલા અંગે પણ વિવાદિત નિવેદન આપ્યું હતું, જેમાં તેમણે કહ્યું હતું કે આ હુમલામાં માત્ર આઠ લોકો સામેલ હતા.

રામ મંદિર: જૂન, 2023માં સેમ પિત્રોદાએ રામ મંદિર અંગે વિવાદિત નિવેદન આપ્યું હતું, જે ચર્ચાનો વિષય બન્યું હતું.

