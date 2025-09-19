મુંબઈમાં iPhone 17 ખરીદવા માટે લાંબી કતારોમાં ઉમટી લોકોની ભીડ

એપલે આજે 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતમાં તેના iPhone 17 સિરીઝનું વેચાણ શરૂ કર્યું. મુંબઈના BKCમાં એપલ સ્ટોરની બહાર લાંબી કતારો જોવા મળી હતી.

ભારતમાં એપલની આઇફોન 17 સીરીઝ લોન્ચ થઈ ગઈ છે. લોકો આ ફોનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. શુક્રવાર, 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ મુંબઈના બીકેસી જિયો સેન્ટર ખાતે એપલ સ્ટોરની બહાર લોન્ચ માટે મોટી ભીડ એકઠી થઈ ગઈ. અંધાધૂંધી સર્જાઈ, અને ઘણા લોકો એકબીજા સાથે ઝપાઝપી પણ કરી. આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.

મુંબઈના BKC જિયો સેન્ટર ખાતે iPhone 17 સિરીઝના લોન્ચ માટે એપલ સ્ટોરની બહાર મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી. ભીડના કેટલાક સભ્યો વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી, જેના કારણે સુરક્ષા કર્મચારીઓને દરમિયાનગીરી કરવાની ફરજ પડી હતી. આ ઝપાઝપીનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.

સવારથી જ iPhone 17 ખરીદવા માટે લોકોની ભીડ લાઈનમાં લાગી હતી, અને ઘણા લોકો નવીનતમ ફોન મેળવવા માટે રાતભર રાહ જોતા હતા. Apple એ ભારતમાં આજથી તેની iPhone 17 શ્રેણીનું વેચાણ શરૂ કર્યું. એક ગ્રાહકે જણાવ્યું હતું કે, “મેં iPhone 17 Pro Max ખરીદ્યો, એક 256GB અને એક 1TB સાથે. હું મધ્યરાત્રિથી લાઈનમાં રાહ જોઈ રહ્યો હતો અને હવે મારી પાસે તે છે. તેમાં નવી સુવિધાઓ છે. નારંગી રંગ નવો છે.”

મુંબઈના બીકેસીમાં એપલ સ્ટોરમાં ફોન ખરીદવા આવેલા ગ્રાહક ઇરફાને કહ્યું, “હું નારંગી રંગનો આઇફોન 17 પ્રો મેક્સ ખરીદવા આવ્યો હતો. હું રાત્રે 8 વાગ્યાથી રાહ જોઈ રહ્યો છું…. આ વખતે કેમેરા અને બેટરીમાં ફેરફાર થયા છે, અને તેનો લુક પણ અલગ છે.” દિલ્હીના સાકેતમાં એપલ સ્ટોરની બહાર પણ લાંબી કતારો જોવા મળી હતી. એપલે આજે અહીં તેના સત્તાવાર સ્ટોર પર આઇફોન 17 શ્રેણીનું વેચાણ પણ શરૂ કર્યું.

