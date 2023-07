વિપક્ષની બેઠક: કેન્દ્રના વટહુકમ સામે કોંગ્રેસના સમર્થનથી ગદગદ AAP, બેંગલુરુમાં બેઠકમાં આપશે હાજરી

કેન્દ્રના વટહુકમ સામે કોંગ્રેસ સાથે હાથ મિલાવ્યા બાદ આમ આદમી પાર્ટીએ બેંગલુરુમાં યોજાનારી વિપક્ષી એકતા પક્ષોની બેઠકમાં હાજરી આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. રવિવારે પાર્ટીની પીએસીની બેઠક બાદ AAP નેતા અને સાંસદ રાઘવ ચઢ્ઢાએ કહ્યું કે તેમની પાર્ટી વિપક્ષી પાર્ટીઓની બેઠકમાં ભાગ લેશે. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારના વટહુકમ સામે ઘણી પાર્ટીઓએ તેમનું સમર્થન કર્યું છે.

#WATCH | AAP Minister Gopal Rai says, “Opposition unity was discussed during the meeting, Congress party today made its stand clear and said that it will oppose the Delhi ordinance. This fight has got strength with Congress’ support.” pic.twitter.com/J7PsPVJLfe

બેઠકનું વર્ણન કરતાં ચઢ્ઢાએ કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લાવવામાં આવેલ વટહુકમ રાષ્ટ્ર વિરોધી છે. કેજરીવાલે વટહુકમ અંગે અનેક રાજકીય પક્ષો પાસેથી સહકાર માંગ્યો હતો અને તેઓએ અમને સહકાર આપ્યો છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પણ વટહુકમ અંગે પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા વટહુકમ અંગે કરવામાં આવેલી જાહેરાતનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. કેજરીવાલે દિલ્હીમાં અધિકારીઓના ટ્રાન્સફર-પોસ્ટિંગ અંગે કેન્દ્ર સરકારના વટહુકમને રોકવા માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી પાસે સમર્થન માંગ્યું હતું. દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે જો વટહુકમને સંસદમાં પસાર થવાથી રોકવામાં નહીં આવે તો ભવિષ્યમાં અન્ય રાજ્યોમાં પણ આવી સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. એટલા માટે વિરોધ પક્ષોએ તેનો વિરોધ કરવો જોઈએ.

#WATCH | “Aam Aadmi Party should not be trusted…Let the opposition parties come together, later they will go different ways,” says West Bengal BJP President Dr Sukanta Mazumdar on the joint opposition meeting in Bengaluru. pic.twitter.com/8mUNUZzlYn

બેઠક પહેલા AAPને કોંગ્રેસનું સમર્થન મળ્યું હતું

પટનામાં યોજાયેલી વિપક્ષી પાર્ટીઓની બેઠકમાં પણ કેજરીવાલે વટહુકમને રોકવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. શનિવાર સુધી કોંગ્રેસે આ મામલે મૌન સેવ્યું હતું. આ દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ખેંચતાણના સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે. જો કે, બેઠકના એક દિવસ પહેલા એટલે કે રવિવારે કોંગ્રેસે વટહુકમનો વિરોધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

#WATCH | “Congress party today made its stand clear and said that it will oppose the Delhi ordinance,” says AAP MP Raghav Chadha after the meeting of the party’s Political Affairs Committee.

AAP will join the joint opposition meeting in Bengaluru on July 17-18. pic.twitter.com/gFyMZWM0GZ

— ANI (@ANI) July 16, 2023