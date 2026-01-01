બાંગ્લાદેશમાં એક વધુ હિંદુ પર હુમલો, ઘાયલ વ્યક્તિને ચાંપી આગ

ઢાકાઃ બાંગ્લાદેશમાં એક વધુ હિંદુ વ્યક્તિ પર ભીડ દ્વારા હુમલો કરીને તેને આગ ચાંપી દેવામાં આવી હતી. આ હુમલામાં ખોકન દાસ (ઉંમર 50 વર્ષ) નામની વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો છે. પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ હિંદુ વ્યક્તિ પર ધારદાર હથિયારોથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ખોકન દાસ જ્યારે પોતાના ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે ઉગ્ર ભીડે તેમના પર હુમલો કર્યો હતો.
બાંગ્લાદેશમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ હિંદુઓની હત્યા કરવામાં આવી છે.
18 ડિસેમ્બરે દીપુ ચંદ્ર દાસની હત્યા કરવામાં આવી હતી. 24 ડિસેમ્બરે અમૃત મંડલની મોબ લિન્ચિંગ કરીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. થોડા દિવસ પહેલાં બજેન્દ્ર વિશ્વાસને ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી.
હવે ખોકન દાસને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે. બાંગ્લાદેશમાં હિંદુઓ પરના હુમલા અટકવાનું નામ લેતા નથી. નવા વર્ષની અવસરે એક વધુ હિંદુ વ્યક્તિને નિશાન બનાવવામાં આવી છે. 50 વર્ષના ખોકન દાસ પર હિંસક લોકોના એક જૂથે પહેલા હુમલો કરીને તેમને ઘાયલ કર્યા અને બાદમાં આગ ચાંપી દીધી. ઉપદ્રવીઓએ ખોકન દાસ પર ધારદાર હથિયારો વડે હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલો તે સમયે થયો જ્યારે તેઓ પોતાના ઘરે જઈ રહ્યા હતા. દિલ દહેલાવી દે તેવી આ ઘટના 31 ડિસેમ્બરની મોડી રાત્રે બાંગ્લાદેશના શરિયતપુર જિલ્લામાં બની હતી.