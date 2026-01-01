વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનની રાહ ખતમઃ અશ્વિની વૈષ્ણવે કરી જાહેરાત

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય રેલવે ફરી એક વખત ઇતિહાસ રચવાની કગરે ઊભી છે. જેમ વંદે ભારત એક્સપ્રેસે દિવસના પ્રવાસની તસવીર બદલી, તેમ હવે રાત્રી મુસાફરીને પણ સંપૂર્ણ હાઈટેક અને લક્ઝરી બનાવવા તૈયારી થઈ ગઈ છે. લાંબા સમયની રાહ પછી હવે દેશની પહેલી વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન અંગે મોટું અને સત્તાવાર એલાન થયું છે. નવા વર્ષના પહેલી જ દિવસે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ મેગા પ્રોજેક્ટનું ટેસ્ટિંગ અને સર્ટિફિકેશન પૂર્ણ થઈ ચૂક્યાં છે અને બહુ જલ્દી મુસાફરોને તેનો લાભ મળશે.
આ રૂટથી થશે ઐતિહાસિક શરૂઆત
રેલવે મંત્રીના જણાવ્યા અનુસાર પહેલી વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન ગુવાહાટીથી કોલકાતા (હાવડા) વચ્ચે ચલાવવામાં આવશે. આ રૂટ ખાસ એટલા માટે પણ મહત્વનો છે કે તે ઉત્તર-પૂર્વ ભારતને દેશના મોટા મહાનગર સાથે ઝડપી, સુરક્ષિત અને આરામદાયક કનેક્ટિવિટી આપશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આવનારા દિવસોમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ખુદ આ ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવશે. આ ભારતીય રેલવે માટે માત્ર નવી ટ્રેન નહીં, પરંતુ સ્વદેશી ટેકનોલોજી અને આધુનિક ઈજનેરીની મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવી રહી છે.
રાત્રી મુસાફરી હવે બનશે લક્ઝરી
વંદે ભારત સ્લીપરને ખાસ કરીને લાંબા અંતરની ઓવરનાઇટ મુસાફરી માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. ટ્રેનમાં મુસાફરોને એવો અનુભવ મળશે, જે અત્યાર સુધી માત્ર ફ્લાઇટ અથવા ફાઈવ-સ્ટાર હોટલ્સ સુધી સીમિત હતો. ઉત્તમ કુશનિંગવાળા આરામદાયક બેડ, ઝટકાવિહીન સ્મૂથ સફર, ઓટોમેટિક સ્લાઈડિંગ દરવાજા, સેન્સર આધારિત લાઈટિંગ અને આધુનિક વેક્યુમ ટોયલેટ્સ તેને પરંપરાગત ટ્રેનો કરતાં સંપૂર્ણ અલગ બનાવે છે. સુરક્ષાના દૃષ્ટિકોણે પણ આ ટ્રેન ખૂબ ખાસ છે. તેમાં સ્વદેશી ‘કવચ’ સુરક્ષા પ્રણાલી લગાવવામાં આવી છે, જે ટક્કર જેવી ઘટનાઓની શક્યતાને લગભગ ખતમ કરી દે છે.
ફ્લાઇટ કરતાં પણ સસ્તું રહેશે ભાડું
આ ટ્રેનનું સૌથી મોટું આકર્ષણ તેનું ભાડું માનવામાં આવી રહ્યું છે. રેલવે મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ જ્યાં ગુવાહાટી-કોલકાતા રૂટ પર ફ્લાઇટનું ભાડું સામાન્ય રીતે 6000થી 8000 રૂપિયા અને ઘણી વાર 10000 રૂપિયા સુધી પહોંચી જાય છે, ત્યાં વંદે ભારત સ્લીપરનું ભાડું ઘણું કિફાયતી રાખવામાં આવશે. પ્રસ્તાવિત ભાડા મુજબ, 3ACનું ભાડું આશરે 2300 રૂપિયા, 2AC લગભગ 3000 રૂપિયા અને ફર્સ્ટ એસી લગભગ 3600 રૂપિયા હોવાની શક્યતા છે — તે પણ ભોજન સાથે.