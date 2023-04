ન્યૂઝ એજન્સી ANI નું ટ્વિટર એકાઉન્ટ બ્લોક

મીડિયા સેક્ટર અને ટ્વિટર વચ્ચે સંઘર્ષ વધી રહ્યો છે. એલોન મસ્કની માલિકીના માઇક્રોબ્લોગિંગ પ્લેટફોર્મે ANIના સત્તાવાર ટ્વિટર એકાઉન્ટને હટાવી દીધું છે. આજે ભારતની અગ્રણી સમાચાર એજન્સીના ખાતા પર આ મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ પહેલા પણ ટ્વિટરે બીબીસીના એકાઉન્ટ પર કાર્યવાહી કરી હતી. સરકારની માંગ પર કંપનીએ બીબીસી પંજાબીનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ બ્લોક કરી દીધું હતું. જોકે, ANIનો મામલો જરા અલગ છે. ટ્વિટરે ANIનું ઓફિશિયલ એકાઉન્ટ ડિલીટ કરવા પાછળ એક રસપ્રદ કારણ આપ્યું છે. ANI એડિટર સ્મિતા પ્રકાશે પણ આ મામલે ટ્વિટ કર્યું છે. એલોન મસ્કની કંપનીએ પણ એકાઉન્ટ હટાવવા માટે ANIને ઈમેલ મોકલ્યો છે. સ્મિતાએ આ ઈમેલનો સ્ક્રીનશોટ ટ્વિટર પર શેર કર્યો છે. ચાલો જાણીએ કે ટ્વિટર દ્વારા મોકલવામાં આવેલા ઈમેલમાં શું કારણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

So those who follow @ANI bad news, @Twitter has locked out India’s largest news agency which has 7.6 million followers and sent this mail – under 13 years of age! Our gold tick was taken away, substituted with blue tick and now locked out. @elonmusk pic.twitter.com/sm8e765zr4

— Smita Prakash (@smitaprakash) April 29, 2023