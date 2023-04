મન કી બાતનો 100મો એપિસોડ UN હેડક્વાર્ટરમાં લાઈવ સાંભળવામાં આવશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માસિક રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાતનો 100મો એપિસોડ પણ સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મુખ્યાલયમાં પ્રસારિત કરવામાં આવશે. આ શોનો 100મો એપિસોડ 30 એપ્રિલ, રવિવારના રોજ પ્રસારિત થશે. માઈક્રોસોફ્ટના કો-ફાઉન્ડર બિલ ગેટ્સે પણ આ ખાસ અવસર પર પીએમ મોદીને અભિનંદન પાઠવ્યા છે. તેમણે ટ્વીટ કરીને કહ્યું- મન કી બાતએ મહિલાઓને આર્થિક, સશક્તિકરણ, સ્વાસ્થ્ય, સ્વચ્છતા અને અન્ય મુદ્દાઓ પર વિકાસના ક્ષેત્રમાં જાગૃત કરી છે. આ ઐતિહાસિક ક્ષણ પર, યુએનએ એક ટ્વિટમાં કહ્યું- “એક ઐતિહાસિક ક્ષણ માટે તૈયાર રહો. પીએમ મોદીના મન કી બાત કાર્યક્રમનો 100મો એપિસોડ પણ @UN હેડક્વાર્ટર ખાતે ટ્રસ્ટીશીપ કાઉન્સિલ ચેમ્બરમાં લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે.”

Mann ki Baat has catalyzed community led action on sanitation, health, women’s economic empowerment and other issues linked to the Sustainable Development Goals. Congratulations @narendramodi on the 100th episode. https://t.co/yg1Di2srjE

ન્યૂયોર્કમાં પણ પ્રસારિત થશે

મન કી બાતનો 100મો એપિસોડ 30મી એપ્રિલે ન્યૂયોર્કમાં IST સવારે 11:00 વાગ્યે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવશે. રવિવારે યુએન હેડક્વાર્ટર ખાતે આ કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ ઐતિહાસિક અને અભૂતપૂર્વ હશે. કાયમી મિશનએ કહ્યું- “મન કી બાત એક માસિક રાષ્ટ્રીય પરંપરા બની ગઈ છે. તે લાખો લોકોને ભારતની વિકાસ યાત્રામાં ભાગ લેવા માટે પ્રેરિત કરે છે.”

