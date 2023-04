PM મોદી કર્ણાટકમાં ચૂંટણીને લઈને ઉતર્યા મેદાનમાં

ભાજપના સ્ટાર પ્રચારક અને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ચૂંટણી રાજ્ય કર્ણાટકમાં પોતાની જોરદાર રેલીઓ શરૂ કરી દીધી છે. મિશન કર્ણાટકને ધ્યાનમાં રાખીને સત્તારૂઢ ભાજપ ફરી સત્તા મેળવવાનો દાવો કરી રહી છે. આ ક્રમમાં પીએમ મોદીએ શનિવારે (29 એપ્રિલ) બિદર જિલ્લાના હુમનાબાદથી તેમના પ્રચારની શરૂઆત કરી હતી. અહીં તેમણે જનસભાને સંબોધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે કોંગ્રેસ પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે તમામ ગાળોને માટીમાં ભેળવી દેવામાં આવશે. તમે જેટલો કાદવ ફેંકશો તેટલું કમળ ખીલશે. આ સાથે પીએમ મોદીએ લોકોને ભાજપને વોટ કરવાની અપીલ પણ કરી હતી. આવો જાણીએ PM નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં શું કહ્યું

Congress is full of negativity, made false promises to farmers, says PM Modi in Karnataka

