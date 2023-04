CM અરવિંદ કેજરીવાલ કુસ્તીબાજોના સમર્થનમાં પહોંચ્યા જંતર-મંતર

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલે રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રમુખ બ્રિજભૂષણ શરણ સિંહ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની માંગ સાથે ધરણા પર બેઠેલા કુસ્તીબાજોને મળ્યા હતા. આ દરમિયાન કેજરીવાલે કહ્યું કે બહેનો સાથે ગેરવર્તન કરનારાઓને ફાંસી પર લટકાવી દેવી જોઈએ. સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે જંતર મંટપ પર વિરોધ કરી રહેલા કુસ્તીબાજો સાથે મુલાકાત કરતા કહ્યું કે, અમારી બહેનો સાથે ગેરવર્તણૂક કરવામાં આવી હતી. આવા વ્યક્તિને તાત્કાલિક સજા અને ફાંસી આપવી જોઈએ. જે પણ ભારત દેશને પ્રેમ કરે છે, તે કુસ્તીબાજોની સાથે ઉભો છે. આખો દેશ કુસ્તીબાજોની સાથે છે.” વાસ્તવમાં, ઘણા દિવસોથી બજરંગ પુનિયા, સાક્ષી મલિક અને વિનેશ ફોગાટ સહિત ઘણા કુસ્તીબાજો જંતર-મંતર પર બ્રિજભૂષણ સિંહને યૌન ઉત્પીડન અને ધમકીઓ આપી રહ્યા છે. આરોપ લગાવીને વિરોધ કરી રહ્યા છે

#WATCH| Delhi: "Those who love our country, whether they're from Congress, AAP or BJP and even if not affiliated with any party, must take off and come here to extend support to them (wrestlers)…we will provide all the support to these athletes but I request Central govt to not… pic.twitter.com/F4RhQ78E8P

