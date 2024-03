કોંગ્રેસના નવીન જિંદાલ ભાજપમાં જોડાયા

કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદો અને ઉદ્યોગપતિઓ ભાજપમાં જોડાયા છે. આજે રવિવારે તેઓ નવી દિલ્હીમાં બીજેપી હેડક્વાર્ટર ગયા હતા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સભ્યપદ લીધું હતું. બીજેપીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ વિનોદ તાવડેએ નવીન જિંદાલનું બીજેપીમાં જોડાવા પર સ્વાગત કર્યું. એવી ચર્ચા છે કે ભાજપ તેમને કુરુક્ષેત્ર લોકસભા સીટ પરથી ટિકિટ આપી શકે છે. કુરુક્ષેત્રથી નવીન જિંદાલને ટિકિટ આપવાની ચર્ચા ઘણા સમયથી ચાલી રહી હતી. દેશના દિગ્ગજ ઉદ્યોગપતિ નવીન જિંદાલ કોંગ્રેસની ટિકિટ પર સતત બે વખત કુરુક્ષેત્રથી સાંસદ રહ્યા છે. નવીન જિંદાલ પ્રોફેશનલ ખેલાડી પણ રહી ચૂક્યા છે. તમામ દેશવાસીઓને રાષ્ટ્રધ્વજ અને ત્રિરંગો ફરકાવવાનો અધિકાર આપવા માટે તેમને યાદ કરવામાં આવે છે.

ભાજપમાં જોડાતા પહેલા નવીન જિંદાલે પોતાના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર લખ્યું હતું હું કોંગ્રેસ નેતૃત્વ અને તત્કાલીન વડાપ્રધાન ડૉ.મનમોહન સિંહનો આભાર માનું છું. આજે હું કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રાથમિક સભ્યપદેથી રાજીનામું આપી રહ્યો છું. બીજી તરફ હરિયાણાના શક્તિશાળી નેતા રણજીત ચૌટાલા પણ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે. તેઓ સિરસામાં ભાજપમાં જોડાયા હતા. એવી ચર્ચા છે કે પાર્ટી તેમને હિસાર લોકસભા સીટ પરથી ઉમેદવાર બનાવી શકે છે. રણજીત ચૌટાલા રાનિયાથી અપક્ષ ધારાસભ્ય છે. તેઓ હરિયાણા સરકારમાં વીજળી અને જેલ મંત્રી પણ છે.

