તેજસ્વી–રોહિણી વચ્ચેનો ‘ચપ્પલ કાંડ’ તો માત્ર ક્લાઇમેક્સ છે

પટનાઃ બિહારના રાજકારણમાં લાલુ યાદવના પરિવારનો કલહ હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. બહારથી બધા સ્મિત કરતાં દેખાય છે, પરંતુ અંદરખાને ખેંચતાણ બહુ લાંબા સમયથી ચાલતી આવી છે. તાજેતરમાં જે ‘ચપ્પલ કાંડ’ થયો, તે માત્ર અંતિમ અને સૌથી નાટકીય દૃશ્ય હતું. અસલી સ્ક્રિપ્ટ—અર્થાત લડાઈ ઘણા વરસોથી ધીમે-ધીમે ચાલી રહી હતી. આ માત્ર બહેન–ભાઈનો ઝઘડો નથી, પણ લાલુની RJDનું ભવિષ્ય કોના હાથમાં રહે અને પાર્ટી કઈ દિશામાં જાય—એ મોટા ટકરાવનો મુદ્દો છે.

રોહિણી અને તેજસ્વી વચ્ચે ભારેખમ તફાવત?

થોડાં વર્ષોથી રોહિણી આચાર્ય સોશિયલ મિડિયા પર બહુ સક્રિય થઈ હતી. શરૂઆતમાં તેની પોસ્ટ સરકારની કામગીરી અને વિરોધીઓને લઈને હતી, પરંતુ ધીમે-ધીમે તે તેજસ્વીના નિર્ણયોને પણ પ્રશ્ન કરવા લાગી. તેને લાગતું હતું કે પાર્ટી હવે ગરીબો, દલિતો, પછાતો અને સામાન્ય લોકોની જૂની લાઈનથી હટી રહી છે. એ કારણે પરિવારની અંદરની નાની-નાની વાતોથી શરૂ થયેલો તણાવ સમય જતાં મોટો બનતો ગયો.

રોહિણીને લાગતું હતું કે નોકરી આપવાની ગતિ ધીમી છે. જાતિ ગણતરીને મુદ્દે તેઓ તેજસ્વી કરતાં ઘણી કડક સ્થિતિ લેતી. દારૂબંધી અંગે પણ બંનેના જુદા મત હતા. આ બધાથી બંનેની વચ્ચેનું અંતર વધતું ગયું અને ઘરની અંદરની ચર્ચાઓ છુપાઈ ન રહી.

2025ની ચૂંટણીમાં ટિકિટ વહેંચણી વખતે સીધી ટક્કર

એ દરમિયાન 2025ની ચૂંટણી તૈયારીઓ શરૂ થઈ અને ટિકિટ વહેંચવાની પ્રક્રિયા આવી. અહીં બંને વચ્ચે સીધી ટક્કર થઈ ગઈ. રોહિણી ઇચ્છતી હતી કે કેટલાક લોકો—જેને તે ઓળખે છે અને વિશ્વાસ કરે છે—તેને ટિકિટ મળે, પરંતુ તેજસ્વી માનતા હતા કે તે ચૂંટણી વ્યૂહરચના સાથે સુસંગત નથી. બેઠકોમાં વારંવાર વાતચીત ગરમાટો આવી જતો અને મતભેદ ખુલ્લો પડ્યો.

કહાનીમાં તેજ પ્રતાપ યાદવનો વળાંક

તેજ પ્રતાપને લાંબા સમયથી લાગે છે કે પાર્ટી અને પરિવાર બંનેમાં તેમની અગત્યતા ઓછી કરી દેવામાં આવી છે. તેનાં ઘણાં નિવેદનો અને પગલાંઓ ઘણી વખત પરિવારને અસમંજસમાં મૂકે છે.

રોહિણી આચાર્ય અંગે સાધુ યાદવે શું કહ્યું?

જે પણ રોહિણી સાથે થયું તે ખોટું છે. તેજસ્વી નાનો ભાઈ છે. જો કોઈની સામે તે ખોટો વ્યવહાર કરે તો તેનાથી મોટું દુર્ભાગ્ય નથી, એમ સાધુ યાદવે કહ્યું હતું.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR