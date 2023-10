ચૂંટણીમાં રેવડી કલ્ચર પર રાજસ્થાન, MPને ‘સુપ્રીમ’ નોટિસ

નવી દિલ્હીઃ વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં મફત રેવડી વહેંચવાની ઘોષણાઓ અને યોજનાઓ પર સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર, ચૂંટણી પંચ, રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ સરકારને નોટિસ જારી કરી છે. ચીફ જસ્ટિસ ડીય વાય. ચંદ્રચૂડે, જસ્ટિસ જે. બી. પારડીવાલા અને જસ્ટિસ મનોજ મિશ્રાની ખંડપીઠે ટેક્સ પેયર્સના પૈસાથી રોકડ અને મફત ચીજવસ્તુઓ વહેંચવાને મુદ્દે સરકારો પાસેથી ચાર સપ્તાહમાં જવાબ માગ્યો છે.

ટોચની કોર્ટે મધ્ય પ્રદેશ ને રાજસ્થાનમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાં મફતની રેવડીઓ વહેંચવાનો આરોપ લગાવતી જનહિત અરજી પર બંને રાજ્ય સરકારો પાસે જવાબ માગ્યો છે. અરજીમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે બંને રાજ્ય સરકારો મતદાતાઓને લાલચ આપવા માટે કરદાતાઓના પૈસાનો દુરુપયોગ કરી રહી છે.

#SupremeCourt hears PIL challenging cash benefit offers announced in States of Rajasthan and MP ahead of elections as 'freebies'.

CJI DY Chandrachud: Before elections, all kinds of promises are made.

Counsel: It's not just a promise. Net worth is negative. pic.twitter.com/x1QEARywoD

