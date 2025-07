દુર્ઘટનાનો અંતિમ રિપોર્ટ આવે ત્યાં સુધી રાહ જુઓઃ રામમોહન નાયડુ

અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં થયેલા વિમાન અકસ્માત મામલે નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીએ રામમોહન નાયડુએ જણાવ્યું હતું કે અંતિમ રિપોર્ટ સામે આવ્યા પછી જ આખી સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે. એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ 171 દુર્ઘટનાની શિકાર બની હતી, ત્યાર બાદ એએઆઈબી (AAIB) દ્વારા પ્રાથમિક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. નાયડુએ કહ્યું હતું કે આ રિપોર્ટની તપાસ ચાલી રહી છે, પરંતુ અકસ્માતનું સાચું કારણ અંતિમ રિપોર્ટમાં જ ખૂલશે.

AAIB દ્વારા 15 પાનાંનો પ્રારંભિક રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. રામમોહન નાયડુએ લખ્યું હતું કે આ એક પ્રાથમિક રિપોર્ટ છે અને મંત્રાલયમાં અમે તેનું વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છીએ. અમે AAIB સાથે સંકલન કરી રહ્યા છીએ જેથી તેમનાથી જરૂરી સહાયતા મળી શકે. આશા છે કે અંતિમ રિપોર્ટ જલદી આવશે જેથી કોઈ નિષ્કર્ષ પર આવી શકાય. મને ખરેખર વિશ્વાસ છે કે અમારા પાઈલટ્સ અને ક્રૂ દુનિયામાં સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પાઈલટ્સ અને ક્રૂ વિમાની ઉદ્યોગની મજબૂત પીઠ છે.

#WATCH || Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu (@RamMNK) responds to the #AAIBReport on last month’s Air India crash, stating it is based on preliminary findings. He urges the public to avoid conclusions until the final report is released.#AirIndiaCrash… pic.twitter.com/7MW95CH6GB

— All India Radio News (@airnewsalerts) July 12, 2025