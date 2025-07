બ્રિટનના એરપોર્ટ પર વિમાન દુર્ઘટના, ટેકઓફ બાદ લાગી આગ

બ્રિટનના સાઉથેન્ડ એરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યાના થોડા સમય પછી બીચક્રાફ્ટ B200 નામનું નાનું પેસેન્જર વિમાન અકસ્માતનો ભોગ બન્યું. પ્રારંભિક અહેવાલો અનુસાર, વિમાન નેધરલેન્ડ્સના લેલીસ્ટેડ જઈ રહ્યું હતું, પરંતુ ઉડાન ભર્યા પછી તેમાં આગ લાગી ગઈ, જેના કારણે તે રનવે નજીક ક્રેશ થયું.

I am aware of an incident at Southend Airport. Please keep away and allow the emergency services to do their work.

My thoughts are with everyone involved. 🙏🏽

— David Burton-Sampson MP (@DavidBSampson) July 13, 2025