IND vs ENG : ભારતને જીતવા માટે 135 રનની જરૂર, 4 વિકેટ પડી ગઈ

લોર્ડ્સ ટેસ્ટમાં ચોથા દિવસની રમતના અંત સુધીમાં, ભારતે 4 વિકેટ ગુમાવીને 58 રન બનાવ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાને મેચ જીતવા માટે હજુ 135 રનની જરૂર છે. ત્રીજા દિવસે, ઈંગ્લેન્ડનો બીજો દાવ 192 રનનો થઈ ગયો હતો, જેના પછી ભારતને 193 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો. ચોથા દિવસે સ્ટમ્પ થાય ત્યાં સુધી, કેએલ રાહુલ 33 રન બનાવીને ભારત માટે ક્રીઝ પર ઉભો છે અને નાઈટ વોચમેન તરીકે રમવા માટે આવેલા આકાશદીપ તેને ટેકો આપી રહ્યા છે.

