દેશભરમાં પ્રદૂષણનું સ્તર ભયજનક સ્તરેઃ દિલ્હીમાં AQI 400ને પાર

નવી દિલ્હીઃ દેશભરમાં પ્રદૂષણનું સ્તર ભયજનક સ્તરે પહોંચી ગયું છે. દિલ્હી અને NCRમાં દિવાળી પહેલાં હવાની ગુણવત્તા ખરાબ થઈ છે. હવામાં ઝેર ફેલાતું જઈ રહ્યું છે. ફટાકડા અને પરાળીને કારણે પ્રદૂષણનો સ્તર ઝડપથી વધી રહ્યો છે. આનંદ વિહારમાં AQI 400થી ઉપર નોંધાયો હતો.

દેશનાં 11 શહેરોનું AQI લેવલ 300થી ઉપર નોંધાયું હતું. તેમાં ભિવાડી, દિલ્હી, નોઈડા, મેરઠ, ગાઝિયાબાદ, જયપુર, બુલંદશહર, અમૃતસર, અલીગઢ, સોનીપત અને ફરીદાબાદનાં નામ સામેલ છે. રાજસ્થાનનું ભિંવડી 610 AQI સાથે સૌથી ભયજનક સ્થિતિમાં હતું. દિલ્હી પણ ગેસ ચેમ્બર બની ગયું છે, અહીં આગરામાં પણ પ્રદૂષણ અને ધુમ્મસને કારણે તાજમહેલ ઝાંખો દેખાતો હતો. મુંબઈના મરીન ડ્રાઈવમાં પણ સવારે ધુમ્મસનું એક લેયર જોવા મળ્યું હતું.

The air quality in Delhi-NCR continues to remain in the “very poor” category.

According to the Central Pollution Control Board, Delhi’s air quality index (#AQI) was recorded at 323 at 11:00 AM. pic.twitter.com/gt5iul2Hbc

— All India Radio News (@airnewsalerts) October 28, 2024