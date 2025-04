શ્રીલંકામાં PM મોદીને ‘મિત્ર વિભૂષણ’થી સન્માનિત કરાયા

PM મોદીને શ્રીલંકાની મુલાકાત દરમિયાન ‘મિત્ર વિભૂષણ’ મેડલ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કોઈ વિદેશી દેશ દ્વારા પ્રધાનમંત્રી મોદીને આપવામાં આવેલો 22મો આંતરરાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર છે. આ સન્માન પ્રધાનમંત્રી મોદીને દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવા અને બંને દેશોના સહિયારા સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક વારસાને પ્રોત્સાહન આપવાના તેમના અસાધારણ પ્રયાસો બદલ આપવામાં આવ્યું છે.

It is a matter of immense pride for me to be conferred the ‘Sri Lanka Mitra Vibhushana’ by President Dissanayake today. This honour is not mine alone – it is a tribute to the 1.4 billion people of India. It symbolises the deep-rooted friendship and historic ties between the… pic.twitter.com/UBQyTMoJ27 — Narendra Modi (@narendramodi) April 5, 2025

શ્રીલંકાના ‘મિત્ર વિભૂષણ’ મેડલ અંગે વડા પ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે શ્રીલંકાના મિત્ર વિભૂષણથી સન્માનિત થવું મારા માટે ગર્વની વાત છે. આ મેડલ ભારત-શ્રીલંકા સંબંધોની ઊંડાઈ અને હૂંફને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ સન્માન ફક્ત મારું નથી, પરંતુ 140 કરોડ ભારતીયોનું સન્માન છે. આ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેના ઐતિહાસિક સંબંધો અને ગાઢ મિત્રતાને શ્રદ્ધાંજલિ છે.

Substantial ground has been covered since President Dissanayake visited India, particularly in sectors like energy, solar power, technology and more. In our talks today, we discussed ways to add more momentum to linkages in security, trade, agriculture, housing, culture and other… pic.twitter.com/tPembAxu8B — Narendra Modi (@narendramodi) April 5, 2025

આ મેડલને ધર્મના ચક્ર તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જે બંને દેશોની સાંસ્કૃતિક પરંપરાઓને આકાર આપનાર સહિયારા બૌદ્ધ વારસાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તે નવ કિંમતી રત્નોથી જડિત છે, જે કમળની પાંખડીઓથી ઘેરાયેલા ગોળામાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. PM મોદીને આપવામાં આવેલું આ સન્માન શ્રીલંકા અને અન્ય દેશો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત બનાવવાના તેમના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરે છે. આ સન્માન ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચેના ઐતિહાસિક સંબંધો અને ગાઢ મિત્રતાને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે.

Held extensive and productive talks with President Anura Kumara Dissanayake in Colombo. A few months ago, President Dissanayake chose India as the place for his first overseas visit after becoming President. Now, I have the honour of being the first foreign leader he is hosting… pic.twitter.com/dQnGZVcClW — Narendra Modi (@narendramodi) April 5, 2025

ભારત અને શ્રીલંકા સમાન સુરક્ષા હિતો ધરાવે છે: પીએમ મોદી

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે શ્રીલંકા ફક્ત આપણો પાડોશી જ નહીં પણ આપણો પરંપરાગત મિત્ર પણ છે. ભારત અને શ્રીલંકા સમાન સુરક્ષા હિતો ધરાવે છે. અમે મિત્ર દેશોને પ્રાથમિકતા આપીએ છીએ. બંને દેશો વચ્ચે ઘણા મહત્વપૂર્ણ કરારો પર હસ્તાક્ષર થયા છે. બંને દેશોની સુરક્ષા એકબીજા પર આધારિત છે. શ્રીલંકા ફરી પ્રગતિના માર્ગ પર છે. શ્રીલંકાના લોકોની ધીરજ અને હિંમતને સલામ. ભારત શ્રીલંકાને આર્થિક મદદ કરશે.