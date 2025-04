મનોજ કુમાર પંચતત્વમાં વિલીન , પુત્ર કુણાલે ચિતાને અગ્નિદાહ આપ્યો

હિન્દી સિનેમાના પ્રખ્યાત અભિનેતા મનોજ કુમારનું શુક્રવારે નિધન થયું. આ પીઢ અભિનેતા ઘણા દિવસોથી બીમાર હતા. શુક્રવારે સવારે વાગ્યે મુંબઈની કોકિલાબેન હોસ્પિટલમાં તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા, ત્યારબાદ આજે તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા. પીઢ અભિનેતાના અંતિમ સંસ્કાર તેમના પુત્ર કુણાલે પવન હંસ સ્મશાનગૃહમાં કર્યા. દેશભક્તિની ફિલ્મો માટે પ્રખ્યાત મનોજ કુમારને રાજ્ય સન્માન સાથે અંતિમ વિદાય આપવામાં આવી.

અમિતાભ બચ્ચનની આંખો ભીની થઈ

આ દિગ્ગજ અભિનેતાને અંતિમ વિદાય આપવા માટે બોલિવૂડના ઘણા કલાકારો પહોંચ્યા હતા. સદીના સુપરસ્ટાર અમિતાભ બચ્ચન તેમના પુત્ર અભિષેક બચ્ચન સાથે, અરબાઝ ખાન તેમના પિતા સલીમ ખાન સાથે, સુભાષ ઘાઈ, રાજપાલ યાદવ, અનુ મલિક, પ્રેમ ચોપરા અને અન્ય ઘણા બોલિવૂડ કલાકારોએ મનોજ કુમારને અંતિમ વિદાય આપવા પહોંચ્યા હતાં. આ દરમિયાન અમિતાભ બચ્ચન સહિત તમામ કલાકારોની આંખો ભીની જોવા મળી હતી.

મનોજ કુમારને છેલ્લી વિદાય

મનોજ કુમારના મૃતદેહના અંતિમ સંસ્કાર પહેલા ઘરે લાવવામાં આવ્યો. જ્યાં ઘણા કલાકારો દ્વારા તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા આવી હતી. બધાએ ફૂલો અર્પણ કર્યા અને તેમના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરી. પરંતુ તેમની પત્ની શશી ગોસ્વામીની હાલત જોઈને બધાની આંખો ભીની થઈ ગઈ. મનોજ કુમારના પત્ની શશીએ તેમને આંસુભરી વિદાય આપી. તેમણે પહેલા મનોજ કુમારને માળા પહેરાવી અને પછી છેલ્લી વાર ચુંબન કરીને તેમને વિદાય આપી.

Mumbai, Maharashtra: People gather at the Pawan Hans Crematorium for the final rites of veteran actor Manoj Kumar. Actor Prem Chopra is also present pic.twitter.com/OYmOhSpZwp

— IANS (@ians_india) April 5, 2025