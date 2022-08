રક્ષાબંધન-તહેવારઃ આ વખતે બે-દિવસ ઉજવણી કરી શકાશે

નવી દિલ્હીઃ ભાઈ-બહેન વચ્ચેનાં પવિત્ર અને સ્નેહભર્યાં સંબંધના પ્રતીક સમાન તહેવાર રક્ષાબંધનની આજે દેશભરમાં ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજના દિવસે બહેનો એમનાં ભાઈઓને હાથ પર રાખડી બાંધે છે અને એમનાં દીર્ઘાયુષ્યની પ્રાર્થના કરે છે. એના બદલામાં ભાઈઓ એમની બહેનોની રક્ષા કરવાનું વચન આપે છે. આ તહેવાર જીવનની નકારાત્મક્તાનો નાશ કરી સકારાત્મક્તાને ગ્રહણ કરવાનો, ફેલાવો કરવાનો છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તથા કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે ટ્વીટ કરીને દેશવાસીઓને આ તહેવારની શુભેચ્છા આપી છે.

आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई।

Greetings to everyone on the special occasion of Raksha Bandhan.

