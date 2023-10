ઇઝરાયેલમાં ફસાયેલા ભારતીયો માટે ઓપરેશન ‘અજય’

નવી દિલ્હીઃ ઇઝરાયેલ અને હમાસના આતંકવાદીઓની વચ્ચે જારી લડાઈમાં બંને જગ્યાએ મૃતકોની સંખ્યાનો આંકડો 2400ને પાર થયો છે. હજારો લોકો ઘાયલ થયા છે. ઇઝરાયેલની સરકાર પર દબાણ છે કે એ હમાસને ગાઝામાંથી ઉખાડીને ફેંકી દે. હવે ભારતે પણ ઇઝરાયેલમાં ફસાયેલા પોતાના નાગરિકોને બહાર કાઢવા માટે એક ઓપરેશન શરૂ કર્યું છે.

હમાસના આતંકવાદીઓ દ્વારા ઇઝરાયેલી શહેરો પર હુમલા પછી કેટલીય એરલાઇન કંપનીઓએ પોતાની ઉડાનો રદ કરી છે. આમાં એર ઇન્ડિયા પણ સામેલ છે. ઉડાન રદ થવાથી ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ, પરિવાર અને ધાર્મિક યાત્રા પર ગયેલા લોકો ફસાઈ ગયા છે. પેલેસ્ટિનિયન ઉગ્રવાદી સંગઠન હમાસ દ્વારા ઇઝરાયેલ પર હુમલા બાદ છઠ્ઠા દિવસે યુદ્ધ સતત આક્રમક બની રહ્યું છે ભારતે ઈઝરાયેલમાં રહેતા ભારતીયોને દેશમાં પરત લાવવા માટે ઓપરેશન અજય શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી છે.

Launching #OperationAjay to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to return.

Special charter flights and other arrangements being put in place.

Fully committed to the safety and well-being of our nationals abroad.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 11, 2023