ઉત્તરાખંડ: આદિ કૈલાશથી જાગેશ્વર સુધી નમો-નમો…

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે એક દિવસની મુલાકાતે ઉત્તરાખંડ પહોંચ્યા છે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ આદિ કૈલાશની મુલાકાત લીધી અને પાર્વતી તાલમાં બેસીને ધ્યાન કર્યું. જે બાદ તે ગુંજી ગામ પહોંચ્યો હતો. જ્યાં પીએમ મોદીએ પરંપરાગત લોકવાદ્યો વગાડ્યા હતા. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ સ્થાનિક કલાકારો, ભારતીય સેના, આઈટીબીપી અને બીઆરઓ કર્મચારીઓ સાથે વાતચીત કરી. પીએમ મોદીએ ત્રણેય જૂથના જવાનો સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન સૈનિકોએ પીએમ મોદીને આદિ કૈલાશની ફ્રેમ કરેલી તસવીર રજૂ કરી હતી. આ પ્રસંગે સીએમ પુષ્કર સિંહ ધામી અને મુખ્ય સચિવ એસએસ સંધુ હાજર હતા.

પીએમ મોદી હેલિકોપ્ટર દ્વારા આદિ કૈલાસ પહોંચ્યા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે સવારે હેલિકોપ્ટર દ્વારા આદિ કૈલાસ પહોંચ્યા હતા. બેઝ કેમ્પ પર સેનાના અધિકારીઓ દ્વારા વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. બેઝ કેમ્પથી વડાપ્રધાન મોદી રોડ માર્ગે પાર્વતી સરોવર સ્થિત શિવ મંદિર પહોંચ્યા હતા. અહીં જ્ઞાતિ સમુદાયના લોકોએ પરંપરાગત વસ્ત્રો પહેરીને પીએમનું સ્વાગત કર્યું હતું.

"At Parvati Kund and Gunji, interacted with the dedicated personnel of the Army, BRO and ITBP. Their unwavering service in challenging conditions is truly commendable. Their spirit and dedication inspires the entire nation," posts PM @narendramodi. pic.twitter.com/pyxMgSZbSJ

