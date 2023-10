Ind vs Pak: ટીમ ઈન્ડિયા પહોંચી અમદાવાદ

વર્લ્ડ કપ શરૂ થયાને એક અઠવાડિયું થઈ ગયું છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ તેની પ્રથમ 2 મેચ પણ જીતી લીધી છે. તેણે પ્રથમ મેચ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે અને બીજી અફઘાનિસ્તાન સામે જીતી હતી. ભારતીય ટીમ હવે વર્લ્ડ કપમાં પોતાની ત્રીજી મેચ રમવા અમદાવાદ પહોંચી છે. 12 ઓક્ટોબરે તેઓ દિલ્હીથી અમદાવાદ માટે ઉડાન ભરી હતી. થોડા કલાકોમાં આખી ટીમ ગુજરાત પહોંચી ગઈ. ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો 14 ઓક્ટોબરે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં સામસામે ટકરાશે.

