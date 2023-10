વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરની સુરક્ષામાં વધારો કરાયો

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરની સુરક્ષાને લઈને મોટો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરની સુરક્ષા વધારી દીધી છે અને હવે આ રીતે વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરને હવે Y ના બદલે Z શ્રેણીની સુરક્ષા મળશે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આઈબીના ધમકીના અહેવાલના આધારે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે વિદેશ મંત્રી જયશંકરની સુરક્ષા વધારી દીધી છે. અગાઉ, વિદેશ મંત્રીને દિલ્હી પોલીસ કમાન્ડો દ્વારા Y શ્રેણીની સુરક્ષા પૂરી પાડવામાં આવી હતી.

Govt upgrades security cover of External Affairs Minister S Jaishankar from Y category to Z: Official sources

— Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2023