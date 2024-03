નાયબ સૈની બનશે નવા CM: સાંજે શપથગ્રહણ

નવી દિલ્હીઃ હરિયાણાના CM મનોહર લાલ ખટ્ટર સહિત મંત્રીમંડળમાંથી રાજીનામું આપી દીધાં છે. વિધાનસભ્ય દળની બેઠકમાં નાયબ સૈનીના નામ પર સહમતી સધાઈ ચૂકી છે. તેઓ રાજ્યના નવા CM બનશે. એ સાથે તેઓ પાંચ નવા ચહેરા પણ મંત્રીમંડળમાં સામેલ થઈ શકે છે. શપથ ગ્રહણ સમારોહ પણ સાંજે પાંચ કલાકે થશે.

54 વર્ષના નાયબ સૈની અંબાલા જિલ્લાના નારાયણગઢ વિધાનસભાના ગામ મિરઝાપુરના રહેવાસી છે. તેમણે મેરઠના ચૌધરી ચરણ સિંહ યુનિવર્સિટીથી LLBનું શિક્ષણ લીધું છે. તેઓ ખેડૂત પરિવારમાં આવે છે. નાયબ સિંહ સૈની હરિયાણા ભાજપના વડા છે. હાલમાં તેઓ કુરુક્ષેત્ર લોકસભા બેઠક પરથી સાંસદ છે. સૈની વર્ષ 2014થી 2019 સુધી ધારાસભ્ય પણ રહી ચૂક્યા છે. આ ઉપરાંત તેઓ 2014 થી 2019 સુધી હરિયાણા સરકારમાં મંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે. તેઓ એ પહેલાં 2009માં ભાજપના કિસાન મોરચાના હરિયાણાના મહામંત્રી હતા.

VIDEO | "Nayab Singh Saini will be the new CM (Haryana). Manohar Lal Khattar himself proposed his (Saini's) name," says BJP MLA Rajesh Nagar.

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7)

