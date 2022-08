અમદાવાદઃ અનેક બેંક ગ્રાહકોને સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાએ જાણ કરી હતી કે તેમણે તેમનો પેન-કાર્ડ નંબર અપડેટ કરવાની જરૂર છે, નહીં તેમનું યોનો એકાઉન્ટ હાલપૂરતું ફ્રીઝ કરી દેવામાં આવશે. જો તેમણે તેમનું SBI યોનો એકાઉન્ટ પુનઃ ચાલુ કરાવવું હોય તો પાન-કાર્ડને ત્વરિત અપડેટ કરાવો- જો તમને આવો મેસેજ મળ્યો હોય તો એ મેસેજ ફેક (ખોટો) છે. સરકારની સત્યતાની તપાસકર્તાએ SBIના ગ્રાહકોને આ ફેક મેસેજ સામે ચેતવ્યા હતા.

વાસ્તવમાં સ્ટેટ બેન્કને નામે સાઇબર ગુનો કરતા લોકો ખાતાધારકોને અકાઉન્ટ બંધ થઈ જશેનો ડર બતાવીને તેમની વ્યક્તિગત માહિતી ચોરી લે છે. સરકારે સત્તાવાર ટ્વિટર એકાઉન્ટ્સથી આ મેસેજથી જોડાયેલી સત્ય માહિતી શેર કરી છે. એક વાઇરલ મેસેજમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે SBI ગ્રાહક પોતાનું પેન કાર્ડ અપડેટ નહીં કરાવે તો તેમનું યોનો અકાઉન્ટ આજે જ બંધ કરી દેવામાં આવશે. જે પછી એક ફેક લિન્ક પણ આપવામાં આવી હતી. જેમાં અપડેટ કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું.

A #Fake message issued in the name of SBI is asking customers to update their PAN number to avoid their account from getting blocked#PIBFactCheck

▶️Never respond to emails/SMS asking to share your personal or banking details

▶️Report at👇

✉️ report.phishing@sbi.co.in

📞1930 pic.twitter.com/GiehqSrLcg

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 27, 2022