કોંગ્રેસનો-ધ્વજ થાંભલા પરથી સોનિયા ગાંધીનાં હાથ પર પડ્યો

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસ પાર્ટી આજે તેનો 137મો સ્થાપના દિવસ ઉજવી રહી છે. પ્રસંગની ઉજવણી રૂપે પક્ષનાં પ્રમુખ સોનિયા ગાંધીએ અહીં પક્ષના મુખ્યાલયમાં પક્ષનો ધ્વજ ફરકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો ત્યારે એ થાંભલા પરથી નીચે પડ્યો હતો. સોનિયા ગાંધીએ જેવું દોરડું ખેંચ્યું અને ઉંચે જોયું કે તરત જ ધ્વજ એમનાં હાથમાં આવીને પડ્યો હતો. તેનો વિડિયો સમાચાર સંસ્થા એએનઆઈએ પોસ્ટ કર્યો હતો. આ છે તે વિડિયોઃ

#WATCH | Congress flag falls off while being hoisted by party's interim president Sonia Gandhi on the party's 137th Foundation Day#Delhi pic.twitter.com/A03JkKS5aC

