જુનિયર ડોક્ટર્સને મનાવવા પહોંચ્યાં CM મમતા બેનરજી

કોલકાતાઃ પશ્ચિમ બંગાળનાં CM મમતા બેનરજી કોલકાતામાં વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા જુનિયર ડોક્ટરો સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેમણે ડોક્ટરોને જલદી કામ પર પરત ફરવાની અપીલ કરી હતી. એ સાથે તેમણે એ પણ આશ્વાસન આપ્યું હતું કે સરકાર પ્રદર્શનમાં સામેલ ડોક્ટરો પર કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરે. જોકે રાજ્યમાં આરોગ્યની સેવાઓ કથળી છે, જેથી 29 લોકોનાં મોત થયાં છે.

તેમણે કહ્યું હતું કે હું તમારી પીડા સમજું છું, તેથી જ હું તમારી સાથે છું. મને મારા પદની ચિંતા નથી. મેં મારા વિદ્યાર્થી જીવનમાં પણ ઘણાં આંદોલન કર્યા છે. અમે તમારી સુરક્ષા વિશે ચિંતિત છીએ.

CM મમતા સાથે DGP રાજીવ કુમાર પણ હાજર હતા. તેમણે જુનિયર ડોકટરોને તેમના વિચારો વ્યક્ત કરવાની તક આપવા વિનંતી કરી હતી.

આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું હતું કે જો તમે લોકો કામ પર પાછા ફરો છો, તો હું વચન આપું છું કે તમારી બધી માગ પર હું સહાનુભૂતિપૂર્વક વિચાર કરીશ. દરેક સાથે વાતચીત થશે અને ગુનેગારોને સજા આપવામાં આવશે. CMએ કહ્યું કે હું CBIને ગુનેગારોને ફાંસીની સજા આપવાની માગ કરું છું.

VIDEO | Kolkata doctor rape-murder case: West Bengal CM Mamata Banerjee (@MamataOfficial) interreacts with junior doctors who are protesting in front of state health department headquarters in Salt Lake.

