PM મોદીએ તમિલનાડુમાં પંબન બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કર્યુંx

રામ નવમીના અવસર પર વડાપ્રધાન મોદીએ દેશને એક મોટી ભેટ આપી છે. પીએમ મોદીએ આજે ​​તમિલનાડુના રામેશ્વરમના પંબનમાં બનેલા વર્ટિકલ લિફ્ટ સી બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ દેશનો પહેલો વર્ટિકલ લિફ્ટ સી બ્રિજ છે. આધુનિક ટેકનોલોજીથી સજ્જ, આ નવો પંબન પુલ સમુદ્રથી ઉપર ઊંચો થઈ શકે છે. તે માત્ર એક પુલ નથી પણ ભારતની એન્જિનિયરિંગ શક્તિનું પ્રતીક પણ છે.

એશિયાનો પહેલો વર્ટિકલ લિફ્ટ સી બ્રિજ મંડપમથી રામેશ્વરમ સુધી બનાવવામાં આવ્યો છે. તેને બનાવવામાં 535 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. પીએમ મોદીએ 2019 માં તેનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો. પંબન રેલ્વે બ્રિજના ઉદ્ઘાટન ઉપરાંત, પીએમ મોદી 8300 કરોડ રૂપિયાના અન્ય મોટા વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે. રામનાથસ્વામી મંદિરમાં પ્રાર્થના કરશે.

