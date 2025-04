ભાષા વિવાદ મામલે પહેલી વખત બોલ્યા PM મોદી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિન પર આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકારે યુપીએ સરકાર કરતાં તમિલનાડુને વધુ પૈસા આપ્યા છે, પરંતુ કેટલાક લોકો તેના વિશે રડતા રહે છે. તેમણે ડીએમકે નેતાઓના પત્રો તમિલને બદલે અંગ્રેજીમાં સહી કરવા બદલ પણ સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમણે નવી શિક્ષણ નીતિ અંગે ઉઠાવવામાં આવી રહેલા પ્રશ્નો પર પણ નિશાન સાધ્યું.

Delighted to be in Rameswaram on the very special day of Ram Navami. Speaking at the launch of development works aimed at strengthening connectivity and improving ‘Ease of Living’ for the people of Tamil Nadu. https://t.co/pWgStNEhYD

